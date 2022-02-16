Bridgerton｜古代版花邊教主3月回歸　第二季到大哥Anthony覓真愛

Netflix大熱愛情劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）講述19世紀初倫敦上流社會的八卦事，被封為古代版「花邊教主」（Gossip Girl）。首季前年上架後即突破8200萬戶家庭收看紀錄，成為Netflix史上最熱門劇集之一。昨日（15/2）發佈了第二季的前導預告，輪到柏捷頓家長子Anthony覓真愛，亦揭開了Lady Whistledown的真正身份為Penelope。

劇集改編自Julia Quinn的暢銷小說系列，以女性主義觀點審視英國攝政時期的浪漫史，透過掌權的柏捷頓家族，展先了倫敦上流社會婚姻交際場中的大小事。而第二季就以原著系列二部曲《子爵之戀》（The Viscount Who Loved Me）為主題，主要講述家族長子Anthony尋愛的歷程。

早前Netflix已經宣布本季女主角Kate Sharma由《性愛自修室》的Simone Ashley出演，由於她認為Anthony就是自己最討厭的愚蠢男人，相信兩人將會展開一場愛恨情仇。另外，第二季新加盟的演員包括飾演Edwina的Charithra Chandran、Shelley Conn、Calam Lynch、Rupert Young等，不過在首季男主角Regé-Jean Page就不會參演。第二季即將於3月25日在Netflix上架。