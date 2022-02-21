Georgina靠兩招收服浪子C朗　飛上枝頭衣帽間放滿海量Hermès手袋

以足球巨星C朗（Cristiano Ronaldo）女友佐真娜（Georgina Rodriguez）為主題的紀錄片《I am Gerogina》，記錄了佐真娜由名店售貨員搖身一變成為幾百萬身價的IG女王後的生活，還有她憑什麼收服C朗的心。

比起C朗過往的多個模特兒前度，佐真娜只是一個平凡的Gucci售貨員，只居住在細小的單位。佐真娜在紀錄片中提到自己生於貧窮家庭，母親早中學時離世讓自己變得更強更獨立，而父親曾是阿根廷球員，更在西班牙擔任過球隊教練，可惜年老卻變成一名毒販，最後因販毒而被判入獄。C朗邂逅佐真娜發現她的背景跟自己相似，除了經歷過父親離世的傷痛，兩人都嘗過貧窮的滋味。

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與C朗開始交往後，佐真娜並沒有想過放棄售貨員工作，希望自己能自食其力。後來因為經常被傳媒追訪而影響工作，才讓她轉投模特兒行列。佐真娜為不同品牌擔任模特兒，同時因成為C朗女友後身價暴增，令她的收入千級跳。只要在Instagram出一個Post就可以賺到8,500歐羅（約7萬港元）。如果要接受電視訪問的話，每次的收費就需要105,000歐羅（約90萬港元）。佐真娜亦曾試過趁C朗生日送上全球限量10輛的超級跑車，為愛郎送上驚喜。

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另外，紀錄片中大家能看到佐真娜除了出席公開活動之外，所有時間都是照顧C朗的孩子。其實在C朗的四個子女當中，其中3個都是由代母所生的，但佐真娜也視如己出，令C朗非常感動，這亦是C朗深愛佐真娜的原因。

佐真娜將C朗的三個子女視如己出，讓男方感動不已。（電視畫面）

C朗為了報答佐真娜，除了在不用訓練及比賽的時候盡量留在家中陪伴佐真娜和孩子們，更每月都會堅持給女友5萬至10萬歐羅不等，更安排私人飛機代步。此外，在紀錄片中，佐真娜的衣帽間放滿海量Hermès手袋，不同顏色和尺寸，有些更是全球限量的鱷魚皮款式，總值估計至少50萬歐羅（約500萬港元），非常誇張。