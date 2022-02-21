Omicron│古天樂楊千嬅捐快速測試套裝　7,000測試包助基層抗疫

香港自第五波疫情爆發以來，確診數字不斷攀升，繼許冠傑、郭富城及鄭秀文等先後捐出新冠病毒快速測試套裝後，古天樂及楊千嬅昨日（2月20日）亦分別捐出3,000及4,000套快速檢測套裝，幫助有需要人士。



古天樂捐出3,000套快速檢測套裝，幫助有需要人士。（資料圖片）

本港的新冠肺炎疫情日益嚴重，市民在繼疫情初期忙於撲口罩後，近期忙於撲新冠病毒快速測試套裝。為了減輕基層負擔，許冠傑、郭富城及鄭秀文等先後捐出共9,000套新冠病毒快速測試套裝後，古天樂透過「古天樂慈善基金」向有需要的慈善社福機構，捐出3,000套新冠病毒快速檢測套裝，並開始接受各機構查詢及申請。

古天樂與楊千嬅合共捐出7,000個快速測試包。（資料圖片）

在兩年前疫情初期，當時香港人忙於撲口罩，而古天樂從全球搜羅130萬個外科口罩，同樣透過「古天樂慈善基金」，捐贈給社福機構及社區服務中心等。

除此之外，楊千嬅亦捐出4,000個快速測試套裝，而首批物資會分發到香港社區組織協會 、香港復康力量、老人院等，而第2批物資亦會陸續捐贈給有需要人士，特別是負責接送長者覆診的義工團體。她最後希望大家在疫境下渡過難關。