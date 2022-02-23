防疫措施延長戲院封至20/4　提防外地劇透《蝙蝠俠》《怪獸3》

香港自第五波疫情爆發以來，確診數字不斷攀升，昨日（2月22日）政府宣布現行社交距離措施，以及大部份表列處所關閉措施，直接延續到4月20日，這部味著戲院都需要繼續停業。在全球電影繼續上映，香港影迷將暫時錯過不少荷里活大片。



特首林鄭月娥昨日（2月22日）宣布現行社交距離措施，以及大部份表列處所關閉措施，直接延續到4月20日。（資料圖片）

由於日前政府宣布延續現行社交距離措施直到4月20日，戲院需要繼續停業。幾部賀歲片當然要再度順延，但這亦代表香港影迷，將會錯過由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》、謝拉力圖（Jared Let）主演的《魔比煞》（Morbius）及由艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）聯同祖狄羅（Jude Law）主演的《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）。由於內地、台灣、新加坡等地戲院照常營業，相信會有不少影評或討論流出，屆時大家上網都要小心啲。

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