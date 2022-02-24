極悍巨鯊│吳京加入劇組與積遜史特咸合作　網民：準備手撕鯊魚嗎

撰文：王誦賢
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由積遜史特咸（Jason Statham）、李冰冰、趙文瑄及Ruby Rose等主演的《極悍巨鯊》（The Meg），電影在2018年上映時，雖然口碑平平，但勝在有票房搭救，全球票房收超過5.3億美元（約41.4億港元）。在電影上映約兩個月後，電影執行監製Catherine Xujun Ying宣布籌備續集。目前除了有積遜史特咸及李冰冰回歸外，近日還宣布吳京加盟。

目前僅確認了積遜史特咸及李冰冰會回歸續集。（《極悍巨鯊》劇照）

《極悍巨鯊2》的幕後班底差不多全數回歸，當中包括上集的三位編劇及三位監製。唯一導演有改變，由《驚天奪寶》（National Treasure）系列賣座導演Jon Turteltaub改由英國導演Ben Wheatley執導。續集的主體拍攝工作剛在本月4日於華納兄弟利維斯登工作室拍攝，而官方更急不及待公開首張片場照。

從這張片場照可以見到，忙於拍攝《流浪地球2》的吳京與導演Ben Wheatley合照，還有一張是前者拿著飯盒的照片。早已傳過吳京將加入《極悍巨鯊2》劇組，如今傳聞終獲確認。

李冰冰在戲中是一位海洋生物學家。（《極悍巨鯊》劇照）

而吳京也在微博寫道：「補充點兒能量，準備一會兒鬥鯊魚。」他將聯手積遜史特咸一起與史前怪獸一較高下。有網民留言稱「感覺鯊魚反而怕你」、「是否準備手撕鯊魚」等。據了解，電影預計會在明年上映。

《極悍巨鯊》續集將由積遜史特咸、李冰冰及吳京主演。（《極悍巨鯊》劇照）
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