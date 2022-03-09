中國慰安婦紀錄片《二十二》　導演10年後重訪受害人只剩兩名倖存

中國首部獲得公映許可的「慰安婦」紀錄片《二十二》，紀錄當下全中國仍存活的22位慰安婦。電影於2017年8月上畫，獲得民眾關注，票房大收過億。導演郭柯早在2012年籌拍相關電影《三十二》，後來再拍出《二十二》。事隔10年，導演郭柯在昨日3月8日，三八婦女節的日子，在微博曾公開紀錄片的後篇《貳》，追訪剩下的兩位倖存者。



導演郭柯前後花十年時間，在拍攝慰安婦故事。（《二十二》劇照）

電影報道指，據統計中國慰安婦數目至少有20萬人。而導演郭柯於2012年開始拍攝慰安婦題材時，當時在中國公開身份承認曾當慰安婦的倖存者，餘下32人，故首部紀錄短片命名為《三十二》。

電影《二十二》最後一個鏡頭，就是李美金的背影。（影片截圖）

後來電影於2014年3月30日在美國上映，開始獲得迴響，並於2014年開始製作續篇，目標是一部紀錄長片，最後獲22位「慰安婦」參與拍攝，於是定名為《二十二》。電影於2017年上畫，獲得社會廣泛關注，最終票房超過1.5億人民幣，成為中國首部票房過億的紀錄片。

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事隔十年，導演重訪多位受訪者，跟進最新情況，可惜多位老人家已離世，只餘下96歲的李美金和94歲的王志鳳，李美金近況仍健康，在片中還跟攝製隊開玩笑，以婆婆視角請攝影師食蛋糕。至於王志鳳，因為曾經跌倒，身體明顯較差。

而電影在上畫後亦有迴響，上海師範大學團隊進一步確認，當時中國倖存的慰安婦為24位，而截至2022年3月7日，紀錄在《中國慰安婦問題研究中心》的登記冊上，現在仍倖存的慰安婦一共有14人，比曾出鏡在《二十二》影片上的多。