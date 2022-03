自《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映宣傳後,陳法拉都甚少露面,上月底剛度過生日的她,這陣子分別在米蘭、巴黎兩地被邀出席不同時裝show,昨晚更以一身貼身針織套裙,身處法國巴黎近代國家藝術館Musee d’Orsay舉行的Louis Vuitton2022秋冬時裝show,與多位外國女星 Emma Stone、Julianne Morre 及早前一齊拍攝電視劇《Irma Vep》同劇演員Alicia Vikander等同場亮相。

產生的法拉,身材依然撩人,明顯下過苦功。(大會相片)

婚後的法拉家庭、工作兩忙,但狀態甚勇,「產後」首度亮相的「小纖腰」眼前一亮,令人羡慕不已,加上一身典雅清逸造型正好呼應春夏來臨。觀賞時裝show之餘,法拉置身這座首次公開作時裝show的建築文物Musee d’Orsay,博物館的設計和館中的收藏品令她大開眼界。

一口氣遊走兩場璀璨的時裝show後,法拉瞬間回復平淡,繼續享受眼前每一刻,在社交平台放了一張日落照,並留言:「結束了漫長的一天,這日落簡直太完美了。願世界早日恢復和平。」此情此景,未知老公可伴左右,共度如此浪漫時光。