《第二屆影評人超級之選》(Critics' Choice Super Awards)昨晚(17日)公布得獎名單,憑《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)入圍超級英雄電影最佳男演員的梁朝偉,最終敗給《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)的安德魯加菲(Andrew Garfield),而最佳女演員就落在《黑寡婦》(Black Widow)的佛羅倫斯佩芝(Florence Pugh)手上。《蜘蛛俠:不戰無歸》亦拿下最佳超級英雄電影及最佳奸角(威廉狄福)。

佛羅倫斯佩芝力壓施嘉莉祖安遜奪得最佳超級英雄電影女演員。(劇照)

《007:生時有時》(No Time to Die)。拿下最佳動作電影、最佳動作電影男演員(丹尼爾基克);《無聲絕境II》封最佳恐怖電影,而《沙丘瀚戰》(Dune)就包辦最佳科幻電影,最佳科幻電影女演員(Rebecca Ferguson)。