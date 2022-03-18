韋家輝《再生號》燒腦過《940920》　小說改變現實產生6個空間

ViuTV原創劇《940920》（18/3）今晚大結局，故事中林楚凝（蔡思韵 飾）借一部即影即有相機拍下的照片穿越時空，從而產生不同時空，短短10集已經牽涉兩大平行宇宙，四個不同時間，令不少觀眾覺得該劇要集中精神看，相當燒腦。有關穿越時空的故事，香港都拍過不少，而被不少編劇朋友視為偶像的韋家輝，於2009年亦自編自導自監過一部《再生號》，正正就是寫小說改編現實的故事。

一層又一層的故事創作，令觀眾一時間難以看得透徹。（《再生號》劇照）

在《940920》中衍生了多個時空，其中一個時空的余家聰（劉俊謙 飾）並非在《二月廿九》中的神聖幾何學會會長，而是小說作家，他將夢境發生的事寫進小說，看似是夢，其實是另一空間的自己遇到的事情。

林楚凝靠一張即影即有穿越時空，開首幾集的疑團伏線，在今個星期逐一拆解。（《940920》劇照）

來到韋家輝的電影《再生號》，故事源於劉青雲飾演的湯有亮，原本是一個幸福四口家庭，一次車禍令他喪生，女兒湯樂兒（閻清 飾）更因而雙目失明。十年後，妻子（林熙蕾 飾）一直放不低亡夫，終日以淚洗臉，長大後的樂兒大學修讀中文，對寫作有濃厚興趣，為讓媽媽平復喪夫之痛，於是開始創作小說，當中的爸爸同樣是小說家，同樣遇上車禍，但他沒有死去而是盲了，死的是太太和一對子女。

一場車禍，令爸爸與一家人陰陽相隔，起初以為這是現實情節，其實都是女兒創作的小說內容。(《再生號》影片截圖)

第六集劇情，被指全劇情節開始暴走。（《940920》影片截圖）

不過在小說世界就有鬼的出現，太太就化身菲傭回來照顧先生，兒子化身成一隻狗，女兒更成為小孟婆，而「再生號」就是小孟婆駕駛的列車，載住已故的朋友投胎做人。就是這樣，一家四口在一個奇幻的小說空間得以團聚。

一家死去，只剩下爸爸和菲傭。(《再生號》影片截圖)

這空間改寫，直接影響另一空間的發展。(《再生號》影片截圖)

此舉正好替媽媽得到慰藉，一家再次享受團聚快樂。奈何天意弄人，現實中的媽媽和兒子在一次塌簷蓬意外中死去，女兒不忿上天要一家人再遇劫難，於是在小說中改寫情節，犧牲自己以換來媽媽與弟弟活著，不料此修改，亦同樣牽動小說世界出現奇幻改變，而在小說世界中的爸爸所撰寫的小說，同樣出現異動，繼而產生多個時空，期間爸爸和女兒更會穿越不同時空重遇。

進入時空重叠，亦是劇情混亂的開始，觀眾難以跟隨。(《再生號》影片截圖)

《940920》中，穿越情節衍生出不同時空，至於《再生號》，去到結局才揭曉原來大家一直睇緊爸爸死去的空間都不是現實世界，而是湯樂兒將個人經歷寫成小說的世界。所以有分析指，《再生號》其實一共產生了6個時空。首先是現實世界，一個沒有盲，但只剩自己的湯樂兒，她寫出一個只有爸爸死去，剩下一家三口自己亦盲了的小說，這是第二空間。這個空間的湯樂兒寫一個剩下爸爸和菲傭的故事，這是第三空間，然後小說中的爸爸自行創作一個用奇幻方法令一家團聚的故事，這是第四空間。不過在第二空間的湯樂兒，強行改變一家遭遇，從而衍生出第五個空間，最後由於太混亂，一家四口跌入孟婆的世界撥亂反正，這是第六個空間。

孟婆由谷祖琳飾演，為電影添上奇幻情節。(《再生號》影片截圖)

最後一家要在孟婆指引下，撥亂反正。(《再生號》影片截圖)

在短短90分鐘內，產生六個時空，當中仲要重叠，可謂相當混亂，難怪當年睇到大家一頭霧水，未投入到當中情節，已經因為左穿右插的重叠角色搞亂，完全跟不少韋家輝的思路。相比起《940920》，用10集時間同你拆解幾個時空，已經容易消化得多。