史匹堡稱以後唔拍歌舞片　被慘淡票房嚇到怕？

史提芬史匹堡作品《西城故事》電影海報。（imdb）

日前荷里活大導演史提芬史匹堡，出席美國製片人工會獎前的早餐會時，向與會者談論自己入圍工會獎的作品《西城故事》（West Side Story），他大方地向觀眾表示「我的生涯裡將不會再導演另一部歌舞片」。

史提芬史匹堡（中）與《西城故事》演員們。（imdb）

不拍歌舞片票房或成主因

《西城故事》翻拍自著名百老滙音樂劇，故事圍繞兩個對立的幫會之間的一對戀人，原著的靈感亦源自莎士比亞的名著《羅密歐與朱麗葉》。史匹堡在早餐會上指，他完成了拍攝這部電影的目標，就是要讓《羅密歐與朱麗葉》在接下來的三十年裡繼續綻放生命力。但他亦坦言，正如他喜歡的兩個頻道「特納經典電影頻道」（TCM）及「標準頻道」（Criterion Channel），他們都得不到最高的收視率。

《西城故事》入圍本屆奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳攝影、最佳女配角等獎項。（《西城故事》劇照）

《西城故事》在2021年疫情期間上映，而在美國的上映時間亦撞上漫威的蜘蛛俠電影，令票房意外地慘淡，只錄得八千萬美元。雖然電影獲得廣大好評，取得多個奧斯卡及金球獎提名，然而亦難以挽回票房上的失利。

史匹堡表示不會再導演歌舞片。（imdb）

雖然史匹堡指不再拍攝歌舞片，但同時作為製片人的他，亦向與會者表示自己會繼續參與監製歌舞片，包括他現正聯合監製、改編自他自己1985年的同名電影《紫色姐妹花》（The Color Purple）。

史匹堡現正聯合監製新歌舞片《紫色姐妹花》（The Color Purple），改編自他1985年導演的同名作品。（imdb）

史匹堡近50年鉅製叫好叫座鮮有失手

史匹堡的作品一向叫好亦叫座，自上世紀七十年代起，他的作品如《大白鯊》（Jaws）、《奪寶奇兵》系列（Indiana Jones）、《E.T.》及《侏羅紀公園》系列，一直受廣大觀眾的支持。其中，《舒特拉的名單》（Schindler”s List）及《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）則令他兩次獲得奧斯卡最佳導演。

史提芬史匹堡過去製作不少叫好又叫座的電影。（imdb）

電影《西城故事》可以於香港區Disney+頻道上觀看，大家可以於本月28日奧斯卡頒獎禮前收看。而對史匹堡製作本片感興趣的觀眾，亦可於頻道內收看有關《西城故事》製作的紀錄片《Something’s Coming：West Side Story》。