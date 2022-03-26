戲院四月底重開 《蝙蝠俠》出先 賀歲片下年先上？

日前政府宣布各娛樂場所能夠重開，意味着香港影迷積壓多個月的「戲癮」終於能夠大解放！而五大院線亦陸續公布重開後的排片，即將全球上映的《蝙蝠俠》《怪獸與鄧不利多的秘密》《奇異博士2 失控多元宇宙》亦趕及能夠在大銀幕上面見觀眾，但因為戲院關閉期間而延遲上映的其他外語片或賀歲片卻未見踪影。

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即睇五大院線排片：

Cinema City

2022年4月上映：

【21號】《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）、《星夢動物園》（Sing 2）、《死亡の立方》（CUBE）

【27號】《蝙蝠俠》The Batman

2022年5月上映：

【4號】《奇異博士2 失控多元宇宙》（Doctor Strange: Multiverse Madness）

【12號】《十字衝鋒車》（Ambulance）

【19號】《魔比煞》（Morbius）、《壞蛋聯盟》（The Bad Guys）

【26號】《唐頓莊園：全新世代》（Downton Abbey A New Era）

百老匯院線

2022年4月上映：

【21號】《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）、《星夢動物園》（Sing 2）、《死亡の立方》（CUBE） 、《變鈦》（Titane）、《月球隕落》（Moonfall）

【27號】《蝙蝠俠》（The Batman）

【28號】《非常巨星揀老公》（Marry Me）

2022年5月上映：

【19號】《魔比煞》（Morbius）

【26號】《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）

2022年6月上映：

【2號】《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）

MCL

2022年4月上映：

【21號】《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）、《星夢動物園》（Sing 2）、《死亡の立方》（CUBE） 、《變鈦》（Titane）、《月球隕落》（Moonfall）

【27號】《蝙蝠俠》（The Batman）

【28號】《非常巨星揀老公》（Marry Me）

2022年5月上映：

【4號】《奇異博士2 失控多元宇宙》（Doctor Strange: Multiverse Madness）

【12號】《十字衝鋒車》（Ambulance）

【19號】《魔比煞》（Morbius）、《壞蛋聯盟》（The Bad Guys）

【26號】《唐頓莊園：全新世代》（Downton Abbey A New Era）

2022年6月上映：

【2號】《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）

【16號】《光年正傳》（Lightyear）

英皇戲院

2022年4月上映：

【21號】《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）、《星夢動物園》（Sing 2）、《死亡の立方》（CUBE） 、《月球隕落》（Moonfall）

【28號】《非常巨星揀老公》（Marry Me）

2022年5月上映：

【4號】《奇異博士2 失控多元宇宙》（Doctor Strange: Multiverse Madness）

【12號】《十字衝鋒車》（Ambulance）

【19號】《魔比煞》（Morbius）、《壞蛋聯盟》（The Bad Guys）

【26號】《唐頓莊園：全新世代》（Downton Abbey A New Era）

2022年6月上映：

【2號】《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）

【16號】《光年正傳》（Lightyear）

嘉禾院線

2022年5月上映：

【19號】《超寵聯盟》（Superpets）

其餘電影尚未於嘉禾官方應用程式公布上映日期