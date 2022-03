奧斯卡｜《心之旋律》Troy Kotsur歷史性奪獎　成首位聽障男配角

《第93屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今早(28/3)假杜比劇院(Dolby Theatre)舉行,今屆最佳男配角的獎項競爭激烈,包括《Belfast》Ciarán Hinds、《心之旋律》(CODA)Troy Kotsur、《犬山記》(The Power of the Dog)的Jesse Plemons和Kodi Smit-McPhee及《成為里卡多之路》(Being the Ricardos)的J.K. Simmons。最終由《心之旋律》(CODA)的Troy Kotsur歷史性奪得獎項,成為首位提名及奪獎的聽障男演員。

Troy Kotsur歷史性奪得獎項,成為首位提名及奪獎的聽障男演員。(Getty Images)

尹汝貞在頒發獎項時,特別以手語恭喜Troy Kotsur。(直播畫面)

現年53歲的Troy Kotsur先天性失聰,長大後在父母的鼓勵下積極參與體育運動,並透過運動來消除社交障礙。就讀高中時期,由於對戲劇極具興趣在老師鼓勵下登上綜藝節目,後來在啞劇小品中獲得好評後,便決心要成為喜劇演員。Troy曾經在訪問中表示,自己一直都很想擔任導演工作,但很早期便因聽障而放棄夢想:「當我接受自己生活在一個不使用我的語言的世界後,我的導演夢想便破滅了。」幸好,在科技逐漸發達,讓Troy能透過科技來拉近人與人之間的距離和溝通方法,才開始重拾導演夢。

Troy Kotsur是首位奪得奧斯卡獎項的聽障男演員。(Getty Images)

聽障演員跟一般正常演員少了講對白的能力,在演戲的過程中要比一般演員更加了解故事或者角色上的性格及心理變化,才能將演技在沒有對白的情況地下發揮出來。而今次Troy在《心之旋律》中,作為真正的聽障演員,當然較其他人演得自然,在戲中真情流露,透過細膩及具層次的演技演活了鐵漢柔情的一面,靠真摯的演出成為焦點。

Troy Kotsur(左)憑角色Frank Rossi一角奪得最佳男配角。(劇照)

《心之旋律》於早前被視為「奧斯卡得獎指標」的監製工會獎(PGA)爆冷撃敗大熱《犬山記》(The Power of the Dog)勇奪最佳電影監製獎。(Apple TV+)

另外,值得留意的是Troy的太太Deanne Bray都是聽障女演員,曾於美劇《Sue Thomas: F.B. Eye》中飾演失聰的FBI女探員。Troy與Deanne於1997年在戲劇院邂逅,兩人在戲劇中一同成長,並於2001年結婚。雖然女方已經甚少作幕前演出,但兩人亦積極協助聽障人士的教育發展。Deanne是聽障兒童語言平等的發言人,除了獲得手語教育的碩士學位,更致力推廣手語,為聽障社群出一分力。