奧斯卡｜博彩公司賠率先係最強指標？《心之旋律》成最佳電影大熱

年度影壇盛事《第94屆奧斯卡頒獎禮》將於香港時間明日（28日）早上舉行，相信廣大影迷都十分期待各大獎項花落誰家，除了外媒的預測外，各大博彩公司的賠率亦是值得參考的指標，而最新數據顯示，《心之旋律》（CODA）超越《犬山記》（The Power of the Dog）有望拿下最佳電影！

《犬山記》會否「甩轆」，留待頒獎禮分曉。（劇照）

《犬山記》一直被視為奧斯卡最佳電影的大熱，早前已拿下英國奧斯卡、影評人之選（Critics' Choice Awards）及金球獎等多個頒獎禮的最佳影片殊榮，不過最近卻被《心之旋律》蓋過聲勢，除了獲得影評人幾乎一致高度評價，在外國博彩公司的賠率亦越來越熱，最新數字顯示《心之旋律》拿下最佳電影的賠率為一賠一，超越了一直領先《犬山記》。

《心之旋律》聲勢越來越高。（劇照）

演員獎項方面，《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）的謝茜嘉謝茜婷（Jessica Chastain）封影后幾近是十拿九穩，賠率去到四賠五，遙遙領先勁敵《史賓莎》（Spencer）的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）。影帝寶座極大可能落入《王者世家》（King Richard）的韋史密夫（Will Smith）手中，大熱到買四賠一，相當誇張。