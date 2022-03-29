心之旋律｜最少人睇過嘅奧斯卡最佳電影？　AppleTV擲兩億大成功

《第94屆奧斯卡頒獎禮》今日（28日）舉行，《心之旋律》（CODA）以黑馬姿態拿下最佳電影大獎，這部成本1000萬美元的溫馨感人小品，去年橫掃辛丹斯影展四個大獎，讓AppleTV+以破天荒2500萬美元（約兩億港元）購入版權，成為旗下首部奧斯卡最佳電影作品。

《心之旋律》改編自2014年上映的法國電影《閃亮的歌聲》（La Famille Bélier），「CODA」為「聾人子女」（Children Of Deaf Adults）的簡稱，講述17歲少女Ruby是家中唯一擁有正常聽力的成員，父母與兄長的是聰人士。天生擁有唱歌天份的她，要在協助家族捕魚事業與追逐歌手夢想中作出抉擇，家人縱使聽不到她的歌聲，卻用心感受到她的才華，最終決定支持她向理想出發。

受新冠肺炎疫情影響，《心之旋律》在辛丹斯影展期間未能在戲院上映，而公映兩日後就被AppleTV+以天價買下版權。由於AppleTV+一直以來都沒有公佈用戶數字及旗下節目的收視，故有不少聲音認為《心之旋律》未被廣泛認識，有可能是最少人看過的奧斯卡最佳電影，不過看過的人都對電影讚不絕口，在「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的好評度高達95%。

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值得一提的是，戲中飾演女主角母親的瑪莉麥蓮（Marlee Matlin），是史上最年輕奧斯卡影后，於1987年憑《無言的愛》（Children of a Lesser God）封后，她本身為失聰人士，為導演Sian Heder首位邀請加入的演員，據悉投資方曾拒絕由聽障演員扮演其餘聽障角色，瑪莉麥蓮揚言這樣做的話她便會退出，這份堅持最終令投資方妥協，讓更多聽障演員參演這部電影。