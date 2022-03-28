奧斯卡‧即時更新｜韋史密夫大熱封影帝爆喊　《犬山記》最佳導演

11:21：《神聖電視台》奪最佳化妝及髮型
11:10：韋史密夫憑《王者世家》大熱封最佳男主角，入行37年首奪奧斯卡影帝
奧斯卡｜影帝韋史密夫暗黑童年 父痛嘔母親至吐血長大後曾想復仇
11:00：《犬山記》Jane Campion奪最佳導演
10:55：《007：生死有時》的《No Time to Die》奪最佳原創電影歌曲
10:51：《沙丘瀚戰》奪最佳美術設計，今晚第六個獎
10:30：《Summer of Soul》奪最佳紀錄片
10:23：《沙丘瀚戰》奪第五個獎最佳剪接
10:12：《沙丘瀚戰》奪最佳原創電影音樂，本屆第四個獎
奧斯卡｜主持惡搞經典角色 Amy Schumer扮肥版蜘蛛俠從天而降
10:05：《心之旋律》奪最佳改編劇本
10:01：《Belfast》奪最佳原創劇本
09:45：《黑白魔后》奪最佳服裝設計
09:43：《On My Mind》奪最佳實景短片
09:33：《Drive My Car》大熱奪最佳國際電影
09:21：《心之旋律》Troy Kotsur奪最佳男配角
奧斯卡2022｜首名聽障男演員奪最佳男配 忍手冇去白宮教手語粗口
09:10：《The Windshield Wiper》奪最佳動畫短片
09:04：最佳動畫由《奇幻魔法屋》奪得
奥斯卡2022｜古天樂監製作品失落大獎 《奇幻魔法屋》獲最佳動畫
奧斯卡｜Regina Hall變饑渴女 保安為由公然摸勻「水行俠」全身
08:48：《沙丘瀚戰》連奪最佳視覺效果
08:39：《沙丘瀚戰》再奪最佳攝影
08:35：《沙丘瀚戰》奪最佳聲音
08:23：《西城故事》Ariana DeBose奪最佳女配角
奧斯卡2022｜《西城故事》Ariana DeBose 首獲提名即獲最佳女配
08:02：頒獎禮正式開始，由Beyonce打頭陣獻唱入圍「最佳原創電影歌曲」，《王者世家》的《Be Alive》
奧斯卡｜Beyoncé黃色高貴晚裝打頭陣 獻唱提名歌曲《Be Alive》
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《第94屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行，《香港01》全程為大家緊貼賽果！