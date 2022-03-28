奧斯卡‧即時更新｜韋史密夫大熱封影帝爆喊　《犬山記》最佳導演

11:21：《神聖電視台》奪最佳化妝及髮型

韋史密夫封帝爆喊。（Getty Images）

11:10：韋史密夫憑《王者世家》大熱封最佳男主角，入行37年首奪奧斯卡影帝

奧斯卡｜影帝韋史密夫暗黑童年 父痛嘔母親至吐血長大後曾想復仇

11:00：《犬山記》Jane Campion奪最佳導演

Billie Eilish與哥哥FINNEAS上台領取最佳原創電影歌曲

10:55：《007：生死有時》的《No Time to Die》奪最佳原創電影歌曲

10:51：《沙丘瀚戰》奪最佳美術設計，今晚第六個獎

大會進行致敬已故電影人，圖中為千葉真一。（截圖）

《教父》50周年，男主角阿爾柏仙奴，導演哥普拉及另一主演羅拔迪尼路驚喜現身。（Getty Images）

10:30：《Summer of Soul》奪最佳紀錄片

10:23：《沙丘瀚戰》奪第五個獎最佳剪接

Billie Eilish現場演繹《007：生死有時》主題曲《No Time to Die》。（Getty Images）

10:12：《沙丘瀚戰》奪最佳原創電影音樂，本屆第四個獎

主持人 Amy Schumer化身蜘蛛俠笑爆嘴。（Getty Images）

奧斯卡｜主持惡搞經典角色 Amy Schumer扮肥版蜘蛛俠從天而降

10:05：《心之旋律》奪最佳改編劇本

2007《Juno少女孕記》三位主演珍妮花嘉納、Elliot Page及J.K. Simmons頒發最佳原創劇本。（Getty Images）

10:01：《Belfast》奪最佳原創劇本

09:45：《黑白魔后》奪最佳服裝設計

09:43：《On My Mind》奪最佳實景短片

大會安排寂靜時間以示支持在戰火中的烏克蘭。（截圖）

09:33：《Drive My Car》大熱奪最佳國際電影

去年憑《Minari》奪最佳女配角的尹汝貞頒發最佳男配角。 （Getty Images）

09:21：《心之旋律》Troy Kotsur奪最佳男配角

奧斯卡2022｜首名聽障男演員奪最佳男配 忍手冇去白宮教手語粗口

09:10：《The Windshield Wiper》奪最佳動畫短片

09:04：最佳動畫由《奇幻魔法屋》奪得

奥斯卡2022｜古天樂監製作品失落大獎 《奇幻魔法屋》獲最佳動畫

仲玩埋搜身。（Getty Images）

奧斯卡｜Regina Hall變饑渴女 保安為由公然摸勻「水行俠」全身

主持人Regina Hall請添麥菲查洛美、畢列谷巴等型男上台做「檢測」。（Getty Images）

08:48：《沙丘瀚戰》連奪最佳視覺效果

08:39：《沙丘瀚戰》再奪最佳攝影

08:35：《沙丘瀚戰》奪最佳聲音

08:23：《西城故事》Ariana DeBose奪最佳女配角

奧斯卡2022｜《西城故事》Ariana DeBose 首獲提名即獲最佳女配

08:02：頒獎禮正式開始，由Beyonce打頭陣獻唱入圍「最佳原創電影歌曲」，《王者世家》的《Be Alive》

奧斯卡｜Beyoncé黃色高貴晚裝打頭陣 獻唱提名歌曲《Be Alive》

紅地氈盛況

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《第94屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行，《香港01》全程為大家緊貼賽果！