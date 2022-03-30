演藝學院校友會支援計劃再啟動　陳詠燊︰近5年畢業生最需要幫助

自疫情以來，香港演藝事業受到嚴重打擊，香港演藝學院校友會一直都有舉辦「校友圍爐支援計劃」，以協助一眾校友。隨住第五波疫情肆虐，校友會無奈地要啟動第三階段計劃。今次活動名為“Talk With The Artists”，由六位在業界各具成就的演藝校友，首度與公眾舉行視象互動交流講座，親身與你即時對話，當中包括黃秋生、朱栢謙、朱栢康、彭秀慧、凌文龍及劉俊謙，分成四場與大家分享經歷。

作為賀歲片《飯戲攻心》導演陳詠燊，其實都是疫情的受害者，但都大力支持校友會活動，希望盡力幫助畢業同學。（電影公司提供）

2年前疫情來襲，業界表演項目停擺，校友會都想為校友提供協助，身為校友會主席的陳詠燊便在苦冇營運資金下尋找方法。陳詠燊︰「當年首階段，校友會只有1萬元來拿來買超市現金券派發予有需要的校友，同時間再呼籲各界校友大力幫忙，好開心最後得到大家踴躍支持，令第二輪資金可以跳升到18萬，最終分成每份3000蚊現金，去幫助60位有需要的校友。」

今次停擺的時間比較長，陳詠燊希望座談會獲更多人支持，屆時可幫到更多同學。(資料圖片)

陳詠燊透露從資料顯示，60位校友中大部分為近5年畢業的師弟妹，可見疫情對新入行的同學最受打擊。而面對第五波疫情，陳詠燊亦立即啟動第三階段計劃。陳詠燊︰「不想又要靠善心人現金支援，希望做到自力更生，於是今次舉行視象互動交流講座，希望得到的資金可以投放在第三輪支援上，而且全世界有興趣的朋友都可以付費入場，有望獲更大的支持，幫助到更多校友。」

導演彭秀慧是演講嘉賓之一，希望盡一分綿力幫助業界。(資料圖片)

其中一場座談會主講嘉賓是導演彭秀慧，問到今次活動，她稱收到陳詠燊邀請已一口應承︰「疫情對劇場的打擊非常大，業內從業員的確需要大家支持，我知道每次的申請方法都盡可能簡單，以直接幫助有需要的同學。今次是座談會形式進行，我會係主講嘉賓，大家都可以在現場交流和發問，而我的內容主要講我同為導演、編劇、演員三個身份的創作經歷。座談會今個星期便進行，希望大家大力支持。」

講座打頭陣有大師兄黃秋生。(資料圖片)

“Talk With The Artists” 活動詳情：

2/4 星期六－第一節

The Artist：黃秋生

時間：1400-1600

主題：最張狂。最內斂

秋生演繹過無數角色，這些角色不但身份上包羅萬有，演繹上更跨越極廣闊的層面，在張狂到內斂之間靈活游走，究竟一個角色的演繹方式，秋生是用甚麼去作決定？從影三十多年後的今天，他對「演」這個字，又有何看法？

第二節

The Artist：朱栢謙 + 朱栢康

時間：2000-2200

主題：來自舞台的氣場

－朱謙與朱康兩兄弟近年由舞台走入電影電視，他們每次出場都令屏幕前的觀眾留下深刻印象。明明沒有刻意搶戲，為甚麼就像有一道氣場伴隨在他們身邊，每每都能將大家的眼睛牢牢吸住？這種氣場是由舞台上練就而成的嗎？他們就在這裡告訴你。

3/4星期日－第三節

The Artist：彭秀慧

時間：1400-1600

主題：編導演。一個人

－舞台上的全才女子，編、導、演，甚至獨腳戲都取得極佳成績，而近年更進軍影壇當上電影導演，一舉取下「香港電影金像獎」「最佳新晉導演」獎。一個人同時兼顧多個崗位兼跨越不同媒體，究竟這些經驗互相影響下，為她練成了一套怎樣的功夫？

第四節

The Artist：凌文龍 + 劉俊謙

時間：2000-2200

主題：領航的小生

－《黃金花》、《幻愛》、《IT狗》、《940920》，在新一代演員中，他們在電影電視上擔任主角的機會好像比起其他人多，然而主角就是整齣作品的領航人，他們的演出決定了其他角色的取向，更決定了作品的方向。一個人揹起整齣戲，究竟主角要怎樣演？

每節費用：$500（如參與全部四節活動，可享優惠價$1,600）

有興趣參加人士可於4月1日星期五，下午5時前，到

https://forms.gle/xviH26nfBNwxfWLbA填寫報名表，並上傳付款證明。