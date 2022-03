權力遊戲前傳《House of the Dragon》821上架　劇迷詭求唔好爛尾

HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)的前傳《House of the Dragon》於去年10月釋出前導預告,帶劇迷回200年前,見證龍族Targaryen家族的興衰。相隔5個月,HBO終於宣布共10集的前傳即將於今年暑假8月21日上架,更同時發佈了一系列的劇照,讓大家看到劇中主要角色的造型。

《House of the Dragon》改編自原著作者George R.R. Martin的《Fire & Blood》,主要講述Rhaenyra公主是國王Viserys Targaryen的長女兼繼承人,因自細騎著母龍Syrax,而被子民認定為首位統治Westeros的女王。其叔叔及丈夫Prince Daemon Targaryen是一位出色的戰士,並會在內鬥戰爭「Dance of the Dragons」中擔任指揮的重要角色。而Hightower家族及Viserys的第二任妻子Alicent則充滿野心,並支持長子Aegon II Targaryen跟Rhaenyra爭奪王位。

在一系列的最新劇照中得知,Paddy Considine所飾演的Viserys Targaryen是受人敬愛的國王,繼承王位後就是將祖父的偉業傳承下去,但可惜為人善良卻未能讓他在權力鬥爭中勝出。劇中的主角Rhaenyra由Emma D’Arcy飾演,而在Netflix王牌劇《王冠》(The Crown)中飾演菲臘親王的Matt Smith就會飾演Prince Daemon Targaryen,與Rhaenyra奮力對抗Aegon II Targaryen。