《緣路山旮旯》入圍烏甸尼遠東電影節歐洲首映　黃浩然：非常期待

第２４屆烏甸尼遠東電影節將於４月２２—３０日舉行。（遠東電影節網站）

香港電影《緣路山旮旯》，於日前公布入圍名單的第24屆烏甸尼遠東電影節，獲選為參展電影，將會於歐洲舉行首映。對於作品入圍歐洲最大型亞洲影展，身兼導演、監製及編劇的黃浩然表示：「烏甸尼遠東電影節聽咗好多年，但係入選係第一次，所以感覺好新鮮。」

《緣路山旮旯》入圍第24屆烏甸尼遠東電影節。（《緣路山旮旯》海報）

對《緣路山旮旯》能夠衝出亞洲，突破過往作品關注集中於亞洲，導演黃浩然指：「感覺同入選大阪亞洲電影節好唔同，因為大阪已經入選過三次，感覺好親切熟落。」雖然過去曾經到訪意大利，但導演希望能夠親身到烏甸尼參與盛事：「今次行程緊密，主要都會 stay 喺烏甸尼，而我之前係從未到訪過呢個城市嘅，所以非常期待。」

導演黃浩然（中）對電影入圍歐洲最大型亞洲影展感到新鮮，並非常期待能夠親身出席。（《緣路山旮旯》幕後花絮）

電影同時亦入選大阪亞洲電影節及新加坡華語電影節，並在大阪舉行全球首映。電影的首日場次全院滿座，當地觀眾反應熱烈。放映後，日本觀眾盛讚電影「拍攝出很漂亮的香港」，男主角岑珈其亦十分「帥氣可愛」。

《緣路山旮旯》由岑珈其、余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊及張紋嘉主演，講述男主角阿厚在行桃花運的一年，與五位住在香港各個天涯海角的少女的愛情故事。五位少女外貌性格與背景也不盡相同，又住到山旮旯，阿厚送她們回家的「大長征」之中，究竟會有甚麼經歷與奇遇，最後又會否修成正果呢？

《緣路山旮旯》為黃浩然第三部劇情長片作品，同時擔任導演、編劇，並聯同曾麗芬、鄺珮詩監製，由高先電影有限公司榮譽發行。電影將會於今年8月4日香港上映。

黃浩然過往作品包括《點對點》（2014）及《逆向誘拐》（2018），曾於2015年，憑《點對點》提名第34屆香港電影金像獎新晉導演。