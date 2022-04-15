戲院重開入座率限5成飲食場需打3針　戲院商會︰非常失望及不滿

昨日（14/4）政府公布4月21日起，大部分表列處所可以重開，其中包括戲院，對於已停業超過100日的行家，戲院商會得悉後表示歡迎，但對首階段放寬的措施則有不滿的地方，特別是限座率5成的安排，是對業界收入做成巨大壓力。

戲院首階段重開，入座率限５成。（資料圖片）

對於最新的營業要求，特別是對入座率50%限制，戲院商會感到非常失望及不滿︰「商會對重開仍維持50%入座率感到非常失望及不滿，期間曾多次去信政府及與政府作出溝通，表示戲院業已關閉了267天，多間戲院已不幸倒閉，而一直以來業主追租未曾停歇、縱使有暫緩追租三個月的措施，對業界來說只是將問題延後，有業主趕在措施立法前加緊追租，更有業主表示戲院需加付期間的利息。 因此50%入座率限制對戲院來說實在難以支撐租金、片帳、員工等等營運的開支，希望政府必須盡快放寬，更高的入座率（或取消限制）才可令戲院有喘息空間！」

可以飲食的確對戲院收入有大幫助，但其限制在運作上會有難度。（「Cinema City Victoria」Facebook圖片）

此外，因為發布上的誤解，不少市民誤會要打３針才可入場，這點戲院商會覺得有必要作出澄清︰「現時疫苗通行證的首階段由4月21日至4月29日，12歲以上觀眾只需接種一針已可進場，12歲以下亦毋需跟隨疫苗通行證的規定，其後日子的規定跟現時疫苗通行證的要求一樣。」

疫苗通行證接種要求。（戲院商會製圖）

至於個別影廳觀眾3針可以恢復飲食，的確為戲院增加收入機會，但商會又覺得要求該戲院全體員工均需接種3針，可能有部份員工未符合時限接種第3針，加上在排片方面、檢查觀眾針卡等等（尤其現階段疫苗通行證未能分辨2針或3針）亦有一定難度，相信暫時未必有或只有極少數戲院可以做到。

最後，商會重申︰「看戲是一個全程靜態的觀影活動，而且觀影環境安全，希望政府加快拆牆鬆綁，並盡快公佈第二、三階段的安排，希望觀眾亦多加入場支持戲院，令現時已岌岌可危的戲院，盡早脫離極度艱難的困境。」