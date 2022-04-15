IU處女作《Broker》入圍康城影展　將與宋康昊姜棟元等踏上紅地氈

第75屆康城影展將於5月17日揭幕，大會昨天（14日）公布今屆的參展電影名單中，IU和宋康昊、姜棟元及裴斗娜等主演的《Broker》因入圍主競賽單元而備受關注。



IU出道14年將首次踏上康城影展紅地氈。（劇照）

由宋康昊、姜棟元、裴斗娜、IU和李周映主演的《Broker》，是蜚聲國際的日本導演是枝裕和花7年籌備的首部韓國電影，亦是繼2018年《小偷家族》後，再度入圍康城影展的作品。有指《Broker》亦是IU出道14年來，首部擔正主演女主角的長篇電影，她將以本名「李知恩」首次踏上康城影展紅地氈。

《Broker》5月率先在康城進行世界首映後，將於6月正式在韓國及香港等地上映。（劇照）

《Broker》講述宋康昊原來經營着生意淡薄的洗衣店，他的好友姜棟元則是孤兒出身，為「嬰兒暫存箱」機構工作。某一天，兩人秘密帶走箱中其中一名男嬰，豈料飾演男嬰母親的IU隔天上門尋兒。IU本想報警，但後來竟同意跟着二人為兒子尋覓更好的父母。另一邊，刑警裴斗娜和李周映正在一邊跟蹤三人並收集證據，五位關鍵人物將展開一段意想不到兼觸動人心的旅程。

裴斗娜和李周映將飾演刑警，這亦是前者第二次與導演是枝裕和的合作。（網上圖片）

由湯唯和朴海日領銜主演的《Decision To Leave》亦有份入圍主競賽單元。（劇照）

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