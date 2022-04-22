《殭屍》美指張蚊公屋單位砌出科幻感　麥浚龍︰要《異形》太空艙

香港電影美術學會（Hong Kong Film Arts Association）今年舉辦「未來大師班——電影美術及服裝指導專業培訓」，希望支援及鼓勵新人入行。學會的執委之一，美術指導張蚊，在接受《香港01》專訪時，漫談她入行的經歷及幾部擔任美術指導的代表電影作品的經驗。

香港電影美術學會執委、美術指導張蚊就「未來大師班——電影美術及服裝指導專業培訓」接受專訪。（陳順禎 攝）

曾經憑《殭屍》及《空手道》提名香港電影金像獎最佳美術指導的張蚊，早於14歲便隨胞姊入行，以暑期工形成參與電影製作，大學時期修讀美術系，畢業後便正式入行。她曾經擔任CG動畫師、拍攝幕後花絮，甚至笑言連茶水也擔任過，後來跟隨雲翔導演擔任美術指導，並發展至今。

張蚊指自己14歲便入行，連茶水的工作也做過。（陳順禎 攝）

談到自己參與並得到金像提名的電影作品《殭屍》，張蚊指：「這部電影是一個比較難得的機會，做法亦十分特別。」她對導演麥浚龍在製作時的一句話猶其深刻：「導演當時與我們討論每一個場景時，他也不斷提醒我：『阿蚊，我要一個installation，我要一個fine art嘅installation』他觸發我去思考，公屋的背景與藝術究竟能夠如何融合呢？對我而言頗具挑戰。」

張蚊於電影《殭屍》中擔任美術指導，在訪問中談及與導演麥浚龍（左）的合作。（imdb）

當時導演要求電影需要有超現實及抽象的感覺，張蚊以其中一個場景為例：「其中一個場景是一個電錶房，我記得我問導演有甚麼想法，他只說了一句：『我要《異形》的太空艙』然後他便繼續拍攝。於是我便自己進行資料搜集，思考如何連繫劇本中的電錶房與導演的要求，究竟他印象中的《異形》（Alien）太空艙是甚麼。具體實行的時候，我便大膽地用許多電線、電錶砌成一面牆，用電線作為顏料、畫筆在牆上畫一幅畫，希望做好一面牆，作為該段戲的一個背景。」

《殭屍》的導演麥浚龍在構思電影中電錶房時，要求張蚊參考《異形》裡的太空艙。圖為《異形》劇照。（imdb）

張蚊回憶當天的工作：「我記得第二天早上六時便要開拍，前一晚六時完工，導演便會來看這個置景，他看見這面牆便說：『好鍾意喎，但係我可唔可以成間房都係咁呀？我要多四十倍嘅呢面牆。』那一刻我心想，五金鋪七時關門，就算買回來也未必能趕及去做，因為那面牆我已經做了幾天。那一晚只有十二個小時，我可以怎樣變出來呢？於是我便派了道具人員在屯門分頭行事，到五金鋪、超級市場把任何管狀的物品都買回來，可以利用顏色改造成電線，不論粗幼也要。最後有冷氣的「豬腸」喉管，有水管，任何管狀的物品也用來置景，然後就成為了小白居住的地方。」

張蚊在拍攝電錶房一幕前，只有12小時去完成導演對置景的修改要求。（陳順禎 攝）

張蚊指觀眾許多時候會思考合理性的問題，但她表明：「其實只在乎導演想拍一部甚麼電影。那時已不管合理與否，那一刻只會為了意景、為了氣氛而做。」

張蚊分享在參與電影《翠絲》擔任美術指導時，與黑哥姜皓文的合作。（imdb）

在置景以外，張蚊亦分享她在《翠絲》設計服裝的工作。《翠絲》的主角「黑哥」姜皓文，飾演一位中年男性自我發現的歷程，最後成為一位跨性別人士。電影中，需要為黑哥準備許多服裝，呈現他雙重的面貌及歷程中的轉變，當中包括不少女性服裝。電影前期製作請來跨性別人士作為顧問，而黑哥亦迅速投入了角色，成為了張蚊的一位「姊妹」，張蚊笑言：「過去曾經與黑哥合作，但那一段時間沒有見過自己認識的黑哥。」她甚至指出：「黑哥的身型與尺碼變成和我自己一樣，我拿來許多自己的衣服給他試穿。」

對黑哥在《翠絲》中的造型，翠絲每一個細節也不放過。（陳順禎 攝）

張蚊甚至借出了不少自己的服裝讓黑哥試穿。（陳順禎 攝）

直至拍攝期間，張蚊與姜皓文依然緊密地合作：「由於服裝部每天都把衣服清洗，有一天在現場時，黑哥戴得舒服的一件胸圍的肩帶不見了。在現場一刻，我已經忘記他是個男人，自然地把自己的肩帶解下來為他換上。黑哥當時也驚奇地說：『嘩！我哋真係姊妹咁啊！』其實在造型上，每一個細節，細至指甲油、高跟鞋的高度，他們也一手一腳地進行創作，令整個製作團隊的人也相信他是電影中的那個角色，製作團隊深受說服下，便能夠成功拍攝出來。」

姜皓文對角色的投入，加上美術團隊的努力，成功說服了製作團隊，進而說服電影觀眾。圖為《翠絲》劇照。（imdb）

在張蚊成功的背後，她亦表示自己的能力依然有不足之處：「因為我修讀美術出身，其實沒有電影的根底。雖然我從少便接觸電影，亦很年輕時便入行，但我學習的方法，是藉着每一部參與的電影，作為服裝助理及美術助理的經驗，一點一滴地累積。我沒有受過正式的訓練，令我沒有一個穩固的根底。」

張蚊鼓勵後輩把握機會，接受「未來大師班」的訓練，加入美術指導的行列。（陳順禎 攝）

對於有志加入美術指導行業的後輩，張蚊鼓勵他們修讀「未來大師班」：「修讀過室內設計、建築、時裝設計，有相關背景的人，其實在擔任美術指導時也能夠把知識與技術應用在崗位中。但如何應用在電影的製作中，便是課程教授電影美術與服裝指導的目的。」

《未來大師班——電影美術及服裝指導專業培訓》已展開第二輪報名，將於2022年5月14日截止，報名者須遞交個人履歷及作品，並進行面試。詳情請參閱香港電影美術學會網頁。

香港電影美術學會首辦「未來大師班——電影美術及服裝指導專業培訓」，旨在培訓有志投身電影美術行業的人士。（香港電影美術學會facebook圖片）

訪問：許育民、莫匡堯

攝影：陳順禎

影片拍攝：葉志明

剪接︰莫匡堯