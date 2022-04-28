Apple TV+新劇講述海蛇魔咒命案　湯赫度斯頓飾演牧師蘊釀禁戀

Apple TV+原創劇《雅息士之蛇》（The Essex Serpent）早於公布主角人選時，已讓一眾劇迷引頸以待。這套由漫威最迷人反派「洛基」湯赫度斯頓 （Tom Hiddleston）、連同《Homeland》金球視后Claire Danes主演的古裝劇，即將於5月13日上架，而最新發布的兩分半鐘預告片披露了更多驚慄情節以及兩位巨星的精湛演出。

劇集由Tom Hiddleston及Claire Danes主演。（劇照）

《雅息士之蛇》改編自2016年「英國圖書獎」最佳年度書籍獎、英國作家Sarah Perry口碑載道的暢銷同名小說《The Essex Serpent》，故事設定於維多利亞時代的英國，Claire Danes飾演的Cora因喪偶而脫離家暴婚姻，並從倫敦搬到雅息士郡（Essex）附近的村落 Aldwinter。適逢當地發生多宗盛傳與古老怪物「雅息士之蛇」有關的神秘命案，傳說令村民恐慌，Cora卻執意破解這宗禁忌懸疑事件。

劇集即將於5月13日上架。（Apple TV+）

預告片段中，除了可見到英格蘭東岸雅息士郡的北海迷霧風景，亦預告了湯赫度斯頓飾演的小鎮牧師Will Ransome將與Cora展開一段婚外禁戀，激吻情節疑似夢境又像真實。封建保守的村民更深信外來者Cora不止被海蛇的魔力所迷惑，更是帶來這股邪魔力量的元凶。

劇集由英國導演Clio Barnard執導、Anna Symon擔任編劇，以及由See-Saw Films為 Apple TV+製作。劇集剛於日前（25/4）在倫敦舉行首映，兩位主角與同劇演員 Clémence Poésy、Frank Dillane、Hayley Squires、Jamael Westman、Gerard Kearns 及 Michael Jibson 一同出席盛會。