研究顯示奧斯卡得獎演員壽命較長　比同行平均年齡高出5歲

作為電影人，能夠踏上奧斯卡頒獎禮的舞台高舉小金人，可能是畢生的理想，除了獲得業界的最高肯定，想不到作為奧斯卡得獎者，仲有一項了不起的優點——長命！

據公共科學圖書館（Public Library of Science）出版的科學期刊《PLOS ONE》研究所得，奧斯卡得獎演員的平均壽命，比對手或沒有入圍的演員高出5歲，背後原因竟然同生活習慣有關？



研究指出奧斯卡得獎者較長命。（Getty Images）

多倫多大學以2111位由1929年至2020年期間曾獲提名奧斯卡，以及跟他們共演但不獲提名的演員為研究對象，發現成功奪獎的演員平均壽命為81歲，比其他人高出5歲。學者認為得獎演員在事業上的成功，對生存有正面影響，他們不受經濟狀況所困，減少行為上與心理上對健康帶來的負面因素。

雖然得獎演員較長壽的原因並未有官方認可說法，但學者相信與生活習慣有關。（Getty Images）

其實同類型研究早在2006年已經提出過，當年結果指出得獎者的壽命平均高出4年，以1987年憑《Ironweed》獲提名奧斯卡最佳女主角的梅麗史翠普（Meryl Streep），比參演同一部戲的4名女演員長命，她現年72歲。研究指出，得獎者傾向有較健康的飲食習慣、恆常運動、規律睡眠及拒絕濫藥，良好生活方式當然會有助長壽。

此外，心理質素都會影響人類壽命，學者指出得獎者或更能面對壓力與困難，面對批評或羞辱都可以較平和的心態去面對，情緒穩定是重要的健康因素。