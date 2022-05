《蜘蛛俠不戰無歸》無緣中國上映　員工爆料同自由女神像有關

電影《蜘蛛人:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)在各地票房大收,成為全球史上最賣座電影第六位。不過該片一直未能在內地上映,否則數字一定會再創新高。當日未能上畫,有指是中美關係變僵,令「蜘蛛俠」變成犧牲品,但日前有報道指內有玄機。

奇異博士在《蜘蛛俠:不戰無歸》罕有地發揮極核心的作用,更連接到《奇異博士2》。(imdb)

根據外媒報道,《蜘蛛人:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)未能在中國上映,原來是因為Sony拒絕中方要求,刪掉戲內其中一個畫面而起,而這畫面就是來自在自由女神像大戰。

報道中引述多位業內人士指,中國當局最初希望Sony和Marvel Studios直接剪掉有出現自由女神像的畫面,因為覺得這帶有美國主義色彩,但Sony考慮到這是電影最終決戰地,根本不能刪掉,斷言拒絕。其後又指中方轉而要求「盡可能弱化女神像的存在感」,可以將畫面調暗,或是單單剪掉湯賀蘭(Tom Holland)站在女神像冠冕上的畫面,因為這具有愛國感的訊息。

最後大戰在自由神像上舉行,根本好難刪減。(《蜘蛛俠︰不戰無歸》影片截圖)

荷里活電影為要在不同地方上畫而作出妥協已非首次,但今次因涉及結局場面和整體性,故Sony一一拒絕要求,以捍衛電影創作自由。而日前,電影《奇異博士 2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),亦因為預告中辱華標語,在內地上畫亦有阻滯。