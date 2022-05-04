AppleTV+趁「星球大戰日」推出全新紀錄片　揭聲音創意基地真面貌

May the Fourth be with you！適逢每年一度的「星球大戰日」（4/5），Apple發布全新紀錄片《Behind the Mac: Skywalker Sound》，帶領大家深入認識加州 Skywalker Ranch 中的聲音創意基地 Skywalker Sound。而紀錄片就詳盡剖釋 Skywalker Sound 一眾聲音藝術家們的創作心得，並公開了近 100 萬種音效的龐大資料庫，其中包括《星球大戰》電影宇宙、《侏羅紀公園》、《創戰紀》等電影的經典音效，以及回憶 R2-D2 的聲音來源。

聲音剪輯指導兼聲音設計師 Al Nelson。

Skywalker Sound整個工作室運行著 Pro Tools 的 130 部機架式Apple iMac電腦裝置，加上一系列iPad、電話及Apple TV等裝置，推動著聲音藝術的發展，為業界帶來新氣象。於 1983 年開始在 Lucasfilm 工作，並七度獲得奧斯卡金像獎的聲音設計師 Gary Rydstrom 表示：「我在《星球大戰》學到的是，Ben Burtt 會使用所有來自大自然的聲響來創作科幻世界的聲音。以真實的聲音作為基礎並將它們變成從未聽過的聲音，這令《星球大戰》宇宙中的聲音異常地逼真，這一點相當具啟發性。」

在 Skywalker Ranch，一眾 Skywalker Sound 的世界級頂尖藝術家為《星球大戰》和《奪寶奇兵》系列等電影，製作出世上最為人熟悉的聲音。

在眾多作品當中，其中一個重要特點是演出的元素。Burtt 表示：「創作科幻音效，特別是外星人的聲音、生物、武器或各種奇怪東西的時候，思考如何帶來一種演出的感覺，會帶來很大的幫助。」以 R2-D2 為例，它的聲音為聲音設計對角色發展的影響定下了標準。在為 R2-D2 設計聲音的早期階段，Burtt 知道 R2-D2 將會與著名演員 Alec Guinness 同場演出，因而倍感壓力。

Burtt 在《星戰》前傳系列中擔任聲音設計師和影片剪輯師。

Burtt 解釋：「當我開始為第一部《星戰》試驗 R2 的聲音時，我才突然意識到它將要和其他角色對話，因此對話的節奏變得非常重要。當我們成功製作了一些有用的東西後，影片剪輯師需要重新剪輯電影中很多的場面，微調當中的對話節奏。R2 的聲音才開始融入了像真正對話一樣的節奏。」Burtt 在《星戰》前傳系列中擔任聲音設計師和影片剪輯師，繼續完善其中的聲音演出。

Skywalker Sound 所建立的聲音資料庫包含超過 70 萬段錄音。

另外，聲音設計師 Gary Rydstrom認為無論怎樣拍電影，都應該盡早考慮到聲音這一環，因為聲音是帶出故事的工具之一：「你可以用聲音來講述很多故事，這種方式通常比視覺效果成本低，有時甚至更具感染力。如果你對聲音或電影製作感興趣，你可以使用 iPhone 錄製 4K+ 影片。沒有任何藉口。我們日常生活的東西，與錄製聲音和製作電影所需的東西基本是一樣的，這才是真正的變革。而到最後，它將使整個過程變得大眾化。」