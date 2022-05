AppleTV+趁「星球大戰日」推出全新紀錄片　揭聲音創意基地真面貌

May the Fourth be with you!適逢每年一度的「星球大戰日」(4/5),Apple發布全新紀錄片《Behind the Mac: Skywalker Sound》,帶領大家深入認識加州 Skywalker Ranch 中的聲音創意基地 Skywalker Sound。而紀錄片就詳盡剖釋 Skywalker Sound 一眾聲音藝術家們的創作心得,並公開了近 100 萬種音效的龐大資料庫,其中包括《星球大戰》電影宇宙、《侏羅紀公園》、《創戰紀》等電影的經典音效,以及回憶 R2-D2 的聲音來源。

聲音剪輯指導兼聲音設計師 Al Nelson。

Skywalker Sound整個工作室運行著 Pro Tools 的 130 部機架式Apple iMac電腦裝置,加上一系列iPad、電話及Apple TV等裝置,推動著聲音藝術的發展,為業界帶來新氣象。於 1983 年開始在 Lucasfilm 工作,並七度獲得奧斯卡金像獎的聲音設計師 Gary Rydstrom 表示:「我在《星球大戰》學到的是,Ben Burtt 會使用所有來自大自然的聲響來創作科幻世界的聲音。以真實的聲音作為基礎並將它們變成從未聽過的聲音,這令《星球大戰》宇宙中的聲音異常地逼真,這一點相當具啟發性。」

在 Skywalker Ranch,一眾 Skywalker Sound 的世界級頂尖藝術家為《星球大戰》和《奪寶奇兵》系列等電影,製作出世上最為人熟悉的聲音。

在眾多作品當中,其中一個重要特點是演出的元素。Burtt 表示:「創作科幻音效,特別是外星人的聲音、生物、武器或各種奇怪東西的時候,思考如何帶來一種演出的感覺,會帶來很大的幫助。」以 R2-D2 為例,它的聲音為聲音設計對角色發展的影響定下了標準。在為 R2-D2 設計聲音的早期階段,Burtt 知道 R2-D2 將會與著名演員 Alec Guinness 同場演出,因而倍感壓力。

Burtt 在《星戰》前傳系列中擔任聲音設計師和影片剪輯師。

Burtt 解釋:「當我開始為第一部《星戰》試驗 R2 的聲音時,我才突然意識到它將要和其他角色對話,因此對話的節奏變得非常重要。當我們成功製作了一些有用的東西後,影片剪輯師需要重新剪輯電影中很多的場面,微調當中的對話節奏。R2 的聲音才開始融入了像真正對話一樣的節奏。」Burtt 在《星戰》前傳系列中擔任聲音設計師和影片剪輯師,繼續完善其中的聲音演出。

Skywalker Sound 所建立的聲音資料庫包含超過 70 萬段錄音。

另外,聲音設計師 Gary Rydstrom認為無論怎樣拍電影,都應該盡早考慮到聲音這一環,因為聲音是帶出故事的工具之一:「你可以用聲音來講述很多故事,這種方式通常比視覺效果成本低,有時甚至更具感染力。如果你對聲音或電影製作感興趣,你可以使用 iPhone 錄製 4K+ 影片。沒有任何藉口。我們日常生活的東西,與錄製聲音和製作電影所需的東西基本是一樣的,這才是真正的變革。而到最後,它將使整個過程變得大眾化。」