港產黑客電影《斷網》搵齊城城、家棟、任達華　耗2000萬打造CG

港產犯罪動作電影《斷網》宣布於2022年登上大銀幕。（電影公司提供）

犯罪動作電影《斷網》宣布於2022年登上大銀幕，電影由鄭保瑞監製、黃慶勳執導，由郭富城、任達華、林家棟三大影帝主演。講述黑客入侵金融機構，引起重大網絡危機。三大影帝郭富城、任達華、林家棟於戲內互有正邪扮演，因這場危機，演化成網絡陷阱，各人互相拉扯攻擊，引起連番衝擊惡鬥。

《斷網》由郭富城、任達華、林家棟，聯同譚耀文、黃德斌、賴雅妍、胡子彤、顧定軒、湯怡主演。（電影公司提供）

郭富城在電影中飾演一位任職於網絡保安公司的IT高手，在預告片中凝重地在電腦面前按着鍵盤，穿梭於現實與網絡世界之間，營造了危機四伏的氣氛。城城談到《斷網》時表示：「今次電影CG團隊為求創造新視野，以高效特技，去強化營造不同層面的網絡世界，務求令觀眾有嶄新的觀影感覺，看到不同場景各種虛幻又真實的交錯結合，非常切合今次《斷網》題材。」

郭富城在電影中飾演一位任職於網絡保安公司的保安主任卓家俊。（電影公司提供）

為打造虛擬的網絡世界，電影耗資近2000萬重金打造戲中的網絡森林，虛擬和實景交疊得非常精緻。城城亦指：「戲中的網絡世界我們稱之為網絡森林，之前因為疫情，不便於街上取景，於是團隊變陣，在香港找到非常漂亮的樹林景進行拍攝，因為現場高樹林立，形態各異，再加上一些美術陳設，透過鏡頭，有一些場口，不用加CG已經好靚，拍出來也有一定效果及質感。」

現今社會資訊發達，網絡通訊與我們生活息息相關，電影在預告中，已經向觀眾帶出了電影的一大警示：「全球每日平均有3萬個網站受黑客入侵。根據最新統計數據，每11秒發生1次網絡攻擊。每年被網絡盜竊的金額高達6萬億美元。」雖然現今的網絡保安已非常安全，但黑客的野心仍不容小覷，這是電影希望帶出的訊息。