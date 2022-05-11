007生死有時︱導演被三女星指控性騷擾　孖妹踢爆︰叫我哋三人行

日裔美國導演Cary Joji Fukunaga以執導《007：生死有時》著名。（Getty Image）

執導《007：生死有時》（No Time To Die）的日裔美國導演Cary Joji Fukunaga在社交媒體上被三位女演員指控行為失當，包括性騷擾、操縱行為及濫用權力。演員Rachelle Vinberg指，自己與Fukunaga的三年情侶關係中，受盡對方精神上的損害。消息曝光後，雙胞胎女演員Hannah Loesch與Cailin Loesch亦於社交媒體上指控Fukunaga性騷擾，並大爆Fukunaga曾經提出與兩姊妹「三人行」。

Cary Joji Fukunaga（左）與《007：生死有時》主演丹尼爾基克（Daniel Craig，右）。（Getty Image）

現年44歲的Fukunaga日前在社交媒體上發布關於關注婦女權益的帖文後，23歲的女演員Rachelle Vinberg旋即踢爆，指對方並不在乎女性權益，揚言他十分危險、會令女性受到創傷，自己在與他的三年戀情中深受其害。Vinberg指自己18歲時在一次試鏡裡認識Fukunaga，經施壓下與他發展地下情，並持續三年之久。

女演員Rachelle Vinberg（Getty Image）

雖然他們的關係「親密」，但Fukunaga在公開場合一直指介紹她為自己的妹妹、表妹或侄女，亦指對後來會向人炫耀自己是她的「第二個男人」。Vinberg指自己分手後，由去年開始接受心理治療，並被診斷患有創傷後遺症（PTSD）。

Rachelle Vinberg在指控Fukunaga的限時動態中貼上與Fukunaga（左）的合照。（社交媒體截圖）

Vinberg的指控傳開後，雙胞胎女演員Hannah Loesch與Cailin Loesch亦指控Fukunaga，指曾經被他追求多年，對方曾唐突地到訪她們的住處，襯她們享受戶外熱水浴池時，邀請兩姊妹與他「三人行」，並指亂倫的行為只要「各方同意」便可以接受。

雙胞胎女演員Hannah Loesch與Cailin Loesch。（Getty Image）

Hannah Loesch與Cailin Loesch姊妹在揭發Fukunaga後，在社交媒體上發布與Rachelle Vinberg的合照，並以「一起共行」為題，並開放私訊，請社交媒體追隨者勇於發聲。