「水行俠」積遜莫瑪離婚四個月　傳與性感打女Eiza González拍拖

現年42歲的「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）今年1月宣布與妻子Lisa Bonet離婚後，近月外媒傳出不同消息，有指兩人已經復合，早前因脫去外套給英國女星Kate Beckinsale（《妖夜尋狼》女主角）穿上而傳出緋聞。不過亦有傳積遜莫瑪已另結新歡，而對象是《十字衝鋒車》（Ambulance）的墨西哥女星Eiza González，上月男方更出席電影首映禮支持對方。

有消息認識透露Eiza González與「水行俠」積遜莫瑪拍拖。（IG圖片）

「水行俠」積遜莫瑪今年1月宣布與妻子離婚。（Getty Images）

據外媒報道，有知情人士透露積遜莫瑪正與Eiza González拍拖：「男方好關心女方，他狀態極佳，正在拍攝《狂野時速10》。」而另一消息指兩人都非常忙碌，但在一起的時候很開心，不過暫時仍未算很認真。

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現年32歲的Eiza來自墨西哥，是超模Glenda Reyna的女兒，父親在她12歲因電單車意外離世。Eiza遺傳了母親的絕美基因，五官精緻身材超好。2007年憑偶像劇《Lola: Once Upon a Time》而正式出道，其後為了開拓演藝路，於2013年搬到洛杉磯，近年憑《狂野時速》（Fast and Furious）系列首部外傳電影《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast and Furious Presents : Hobbs and Shaw）而爆紅。