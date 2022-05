「水行俠」積遜莫瑪離婚四個月　傳與性感打女Eiza González拍拖

現年42歲的「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)今年1月宣布與妻子Lisa Bonet離婚後,近月外媒傳出不同消息,有指兩人已經復合,早前因脫去外套給英國女星Kate Beckinsale(《妖夜尋狼》女主角)穿上而傳出緋聞。不過亦有傳積遜莫瑪已另結新歡,而對象是《十字衝鋒車》(Ambulance)的墨西哥女星Eiza González,上月男方更出席電影首映禮支持對方。

有消息認識透露Eiza González與「水行俠」積遜莫瑪拍拖。(IG圖片)

「水行俠」積遜莫瑪今年1月宣布與妻子離婚。(Getty Images)

據外媒報道,有知情人士透露積遜莫瑪正與Eiza González拍拖:「男方好關心女方,他狀態極佳,正在拍攝《狂野時速10》。」而另一消息指兩人都非常忙碌,但在一起的時候很開心,不過暫時仍未算很認真。

現年32歲的Eiza來自墨西哥,是超模Glenda Reyna的女兒,父親在她12歲因電單車意外離世。Eiza遺傳了母親的絕美基因,五官精緻身材超好。2007年憑偶像劇《Lola: Once Upon a Time》而正式出道,其後為了開拓演藝路,於2013年搬到洛杉磯,近年憑《狂野時速》(Fast and Furious)系列首部外傳電影《狂野時速:雙雄聯盟》(Fast and Furious Presents : Hobbs and Shaw)而爆紅。