安芭赫德獲重量級證人撐　迪士尼高層證飛走尊尼特普與家暴冇關

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司踏入第五週，下周將進入結案陳詞，作最後判決。作為最後一個開庭日，安芭赫德可謂落重注，安排多數重量級證人作供，包括迪士尼高層Tina Newman以及尊尼特普前經理人Tracey Jacobs。

尊尼特普前經紀人以安芭赫德證人作供，並透露尊尼經常醉酒。(Law & Crime影片截圖)

安芭赫德請到迪士尼高層Tina Newman作供的重要性，在於這場官司關鍵是尊尼特普指控因為安芭赫德在2018年，因為響應Me Too運動而發出的文章，被指影射她受到尊尼特普的家暴，至令他失去《加勒比海盜》系列第六集（Pirates of the Caribbean）的演出，因而向她追討賠償。不過今次作供，Tina Newman就強調自己作為公司指定負責收集文件的，就沒有收過相當的意見。「我看過的所有文件中，沒有一份提及與安芭赫德在2018年所寫的文章有關。」

安芭赫德妹妹今日都有繼續上庭作供。(Law & Crime影片截圖)

這個說法不單有助安芭赫德洗脫指控，而且其前經理人更打蛇隨棍上，反過來表示安芭赫德演出完《水行俠》後，大受歡迎，但劇本與工作並沒有因此接踵而來，有理由相信是跟尊尼特普的指控有關，可謂用回對方的套路摑對一巴。

至於尊尼特普前經理人Tracey Jacobs作供，她指出尊尼特普不時被酒癮及毒癮牽引，在她心目中的評價是「不專業」。Tracey更說當被尊尼特普無理解僱，至今仍不知道真正原因。

迪士尼製作部高層，成今日的重要證人，令安芭赫德的勝數大增。(Law & Crime影片截圖)

此外，安芭赫德的律師傳召到赫德的前律師代表Michelle Mulroney作供，表示在2015年為負責處理二入的離婚財產問題時，跟尊尼特普書信來往，期間收到對方不禮貌的電話回應，直喊對方是八婆，又說要代前妻炒她魷魚。更重點是Michelle稱當時他口齒不清，疑似喝醉。案件將於下週一進行最後審訊，預計5月27日判決。