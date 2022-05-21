壯志凌雲︱湯告魯斯挑戰極限　親自帶隊水底特訓操fit演員

《壯志凌雲：獨行俠》電影海報。（imdb）

要數近年荷里活最「唔錫身」的演員，湯告魯斯（Tom Cruise）如果認第二，便無人敢認第一。除了過去在《職業特工隊》（Mission Impossible）系列以及《異空戰士》（Edge of Tomorrow）等動作片裡親身演出動作特技外，湯告魯斯在新作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Marverick）裡，更親自設計演員的動作特技訓練計劃，訓練過程中亦親自帶隊，為演出這部電影落足心機。

湯告魯斯於《壯志凌雲：獨行俠》裡，親自駕駛飛機進行拍攝。（imdb）

《壯志凌雲》（Top Gun）於1986年上映。（imdb）

事隔超過35年再拍攝《壯志凌雲》（Top Gun），電影的監製Jerry Bruckheimer接受外媒訪問時指：「演員為準備演出而接受了三個月的空中訓練，鍛練他們的耐重力（G-Force），這是一個極大的投入，亦在他們的私人生活上搾取了許多時間，而訓練是由湯告魯斯親自設計的。」

湯告魯斯在電影裡飾演海軍的戰鬥機訓練官，負責帶領一眾精英戰機機師，突破他們人與戰機發揮的極限，執行不可能的偷襲任務。不論在戲裡戲外，湯告魯斯也成為了這群後輩的領航人。

湯告魯斯在戲裡戲外也成為這群後輩的湯老師，指導及帶領他們突破極限。（imdb）

監製亦指出「湯老師」除了設計訓練計劃，亦沒有袖手旁觀：「訓練的其中一環，是接受水中生存訓練，所有演員都需要各自被蒙着眼，放入戰機機艙內，浸在水底裡、再不斷翻滾。目的是訓練他們在蒙着眼的情況下，逃離機艙的能力。」

「然而湯告魯斯在35年前已經接受過一樣的訓練，其實沒有再去做的需要，但他說：『因為他們需要做，所以我亦一樣會跟着做。』所以他成為了演員們的推動力。」

湯告魯斯（右）指導主演之一、飾演機師Phoenix的Monica Barbaro（左），《壯志凌雲：獨行俠》花絮相片。（imdb）

飾演機師Phoenix的Monica Barbaro進行飛行訓練。（幕後花絮截圖）

《壯志凌雲：獨行俠》的導演Joseph Kosinski早前亦曾透露，雖然美國海軍實際上，並沒有允許他們駕駛每架價值七千萬美元（約港幣五億五千萬）的F-18戰鬥機，但「湯老師」要求每一位演員也經歷成為一位戰機機師所需要的訓練。電影飛行片段，透過在真實的噴射機中架設攝影機，再於真實飛行中進行，務求令演員在演譯該片段時，感受到真實的飛行重力。

《壯志凌雲：獨行俠》劇照。（imdb）

《壯志凌雲：獨行俠》劇照。（imdb）

《壯志凌雲：獨行俠》將於5月26日香港上映，電影由湯告魯斯、Jennifer Connelly、Miles Teller等主演，並有上一集的老戰友Val Kilmer回歸。