《闔家辣》香港首部夏日賀歲片　君如開LIVE追Edan100張MIRROR飛

由鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）聯同身兼監製的吳君如主演，鄭晉軒導演、鄒凱光任執行監製的賀歲電影《闔家辣》，因為疫情關係映期一拖再拖，結果意外地創下破天荒香港影壇紀錄，於夏天上賀歲片，未食五月糭就同大家提早拜年，幾位主角仲開視像互相祝賀，電影將於7月14日正式上映。

四位一開LIVE，就先向Edan追擊100張MIRROR飛下落。（影片截圖）

四位主角演得悉《闔家辣》鐵定夏天賀歲，隨即開視像會議興奮討論，鄭中基、Gigi、Edan同吳君如，透過熒幕見面都難掩歡樂氣氛，十足一家人聚舊，君如連頭髮都未剪就即時加入聊天，四人在會議中先各自分享近況， 兼互相祝賀拜早年，氣氛融洽搞笑。

至於一開live，君如就先追Edan 100張MIRROR演唱會有未？戲中飾演Edan媽媽的Gigi都插咀問：「你媽咪唔係冇嘛？」Edan只有誠懇回應：「盡力盡力！沒問題！」追完飛，幾位就開始同大家拜年，君如笑言：「復活節起放了兩個月暑假，我們再一次恭喜發財不可以嗎？」原來係鋪路講電影《闔家辣》鐵定今年7月14日上映，仲強調唔係羅蘭姐個農曆。Edan聽見都開心，坦言再唔上，呢部就唔再係佢嘅處男作。