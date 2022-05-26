璀璨帝國2｜億萬富豪小便激嬲老婆　博紅顏一笑打造百萬水晶馬桶

有「真實版我的超豪男友」之稱的Netflix真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）第二季終於回歸，繼續揭開亞洲富豪名媛的真實生活，超離地的炫富情節及小學雞鬧交急劇升級，比電影橋段更誇張。本季有「擁有最多Hermès手袋的女人」頂級貴婦Mimi Morris加入，節目中她與億萬富豪老公Don的互動受到觀眾的關注。

《璀璨帝國》第二季比首季更多戲劇性發展。（Netflix）

現年52歲的Mimi Morris在節目中首集豪花數千萬大搞結婚週年派對，現場佈滿鮮花更大方煙花，連獲邀出席的一眾富豪都表示第一次看到這麼浮誇的派對。Mimi原本生於越南富豪家族，年少時因戰亂而導致家族沒落，逃難去到美國後憑優秀的營商方法成功重組家族企業。後來認識了美國富豪Donald E. Morris後火速結婚，並誕下三個孩子，長子30歲，最細的兒子只有8歲，成為「擁有最多Hermès的女人」。

由於Mimi跟老公年齡差距近二十年，她在節目中笑言有很多人都以為自己向男方迫婚，但其實是Don對自己一見鐘情，每天都求婚，最終讓她心動。節目除了揭開兩人奢華的豪宅之外，亦看到夫妻兩人的互動。Mimi公開指控丈夫站着小便弄髒廁所而頻頻鬥嘴，Don亦笑指為了男人的尊嚴怎也不會屈服。不過最終為了避免激嬲老婆，Don竟然打造一個鑲滿水晶、價值百萬的馬桶給對方，更表示不管是人生還是婚姻，懂得妥協很重要，如果對什麼事都堅持己見，對婚姻沒有好處。

Mimi強迫老公坐着小便引起網民熱烈討論，有人指Mimi過於專制，怎樣小便是人生自由，不應該監控老公如何小便。不過亦有部分網民直言雖然Don被Mimi管束小便方法，但最終Don為了讓Mimi開心而退讓才是重點，更指兩人的相處是美好婚姻的例子。

按圖看Mimi的巨型愛馬仕收藏櫃及Dior健身室：