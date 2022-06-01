尊尼特普律師提出動議被駁回　陪審團因一關鍵問題糾結10小時

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴誹謗官司經過六星期的審判，5月27日雙方律師進行結案陳詞後交付陪審團。原定美國時間27日有結果，但由於陪審團仍未有共識，加上假期，當地時間昨日（31日）繼續審議，可惜過了7小時陪審團仍在糾結，依然未達成共識。另外，陪審團還提出關鍵問題，來釐清安芭是否涉及誹謗。

尊尼27日離開法庭時表現輕鬆，更與在場的工作人員及粉絲道別。（CFP）

安芭當日被代表尊尼的美女律師Camille Vasquez盤問時，竟然表現得極度憤怒，更自爆弱點。（CFP）

由5男2女組成的陪審團先於27日的結案陳詞後，討論了近三小時後未果，經過三日假期後於當地時間周二（31日）回到法院審理案件。尊尼及安芭雙方律師到場，而尊尼在27日結束後，已經飛到英國倫敦，為歌手好友Jeff Beck擔任演唱會嘉賓。另外，安芭就留在華盛頓等待審判結果。

尊尼在27日結束後，已經飛到英國倫敦，為歌手好友Jeff Beck擔任演唱會嘉賓。（CFP）

可惜陪審團在美國時間31日連續討論7小時，仍未達成共識，因此今日將會繼續商討。不過昨日的審議期間，陪審團一度向法官Penney Azcarate提問關於導火線，即安芭在華盛頓郵報刊登的文章是否構成對尊尼的誹謗，陪審團應該考慮的是整篇文章還是只需考慮標題。

上星期當雙方律師都向法官致謝，感謝她過去6星期的辛勞，法官風趣地回應︰「很高興你們終於有共識。」（影片截圖）

安芭赫德被美女律師盤問竟憤怒失控 疑講多錯多自爆漏洞勝算渺茫

法官也向雙方律師轉述，並表示標題也是文章的一部分。而尊尼的律師亦提出臨時動議，指安芭的律師在飢餓案陳詞中，將事件上升至官司結果將是對「世界各地的每一位家暴受害者」的訊息並不恰當。尊尼律師團隊求法官指示陪審團，無視安芭提出該部分結案陳詞，但遭到法官以「案件現在已經全權交付陪審團」的理由駁回。