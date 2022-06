美國真人騷《Keeping Up with the Kardashians》自2007年播出拍足20季,今年開始換個名《The Kardashians》在串流平台繼續播放,不論新舊內容都可以在Netflix及Disney+等平台看到,令這家人在美國以外地區都受到關注。

Kourtney Kardashian跟Travis Barker完婚後積極造人。(IG圖片)

其中現年43歲的大家姐Kourtney Kardashian早前跟樂團Blink-182的鼓手Travis Barker再婚,而在新一集節目中就提到她最近積極備孕,跟老公進行超級瘋狂的排毒療程,內容包括戒咖啡因、戒健身及戒色等,這樣就得到「最純淨」的精子和卵子來受孕。

Kourtney的求子方法震驚大批網民。(IG圖片)

當中「戒色」的條件十分苛刻,兩人不但不能親熱,也不能用其他身體部位自慰,甚至連發生高潮都不行。但最令人震驚的是醫生要求Kourtney每星期飲老公精液4次,有助穩定甲狀腺水平,面對這種奇怪要求Kourtney都照做,為了當媽媽去到最盡。