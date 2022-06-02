安芭赫德為對簿公堂花光身家　敗訴賠償金高達8千萬點樣還？

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴誹謗官司經過六星期的審訊及13小時的陪審團商討，陪審團於美國時間6月1日一致裁定尊尼勝訴，相隔6年終於能洗脫「家暴男」污名，而安芭則要向前夫實際賠償1035萬美元（約8千萬港元）。如果大家心水清的話，應該記得安芭曾在庭上表示，這幾年為打官司幾乎花光了所有錢，那如果安芭未能賠償1035萬美元（約8千萬港元）怎麼辦？

安芭曾在庭上表示，這幾年為打官司幾乎花光了所有錢，如果未能賠償1035萬美元怎麼辦？（CFP）

安芭曾在庭上直言因收到尊尼的「打壓」，令她所飾演的《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）戲份被刪剩10分鐘，更在《正義聯盟》中直接消失。這嚴重影響了她的事業及造成經濟壓力，最近只成功接到一個學生作品的角色，片酬只得六位數。不過明顯地安芭對於原本索償1億美元，但最終敗訴及只獲得200萬美元（約1570萬港元）賠償而極度不滿，消息指她已計劃上訴。

安芭對於輸掉官司感到失望。（CFP）

另外，值得留意得是法官根據當維珍尼亞州法律上限，將安芭的500萬美元懲罰性賠償金減至35萬，最後實質需要向尊尼賠償1035萬美元（約8千萬港元）。對於未能賠償1035萬美元，有專家表示，由於尊尼和安芭的官司屬於民事訴訟，而各州法律不一樣，根據維珍尼亞州的法律，判決書具執行力。如果安芭拿不出賠款，就會扣個人財產或工資，尊尼只需要手執法庭頒行的執行令，就要求安芭履行判決。

經過一輪審訊後，風向轉為較支持尊尼特普。（視覺中國）