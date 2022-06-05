侏羅紀世界︱新登場恐龍真實戰力　有一種退化到冇牙依然稱霸？

《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World：Dominion）於6月2日在香港搶先上映，成為《侏羅紀世界》三部曲的最終章。電影除了繼續由「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）主演外，亦有《侏羅紀公園》（Jurassic Park）演員班底回歸合作，陣容鼎盛。除了演員陣容外，電影亦繼續有新品種恐龍亮相，其中不少肉食性恐龍實力驚人，與「老大哥」暴龍不相伯仲，似乎在電影末段的生死決戰在所難免。

侏羅紀世界︱5部前作精讀懶人包 30年前後人與恐龍命運最終章

《侏羅紀世界：統治霸權》電影海報。（imdb）

以下五種恐龍均會於《侏羅紀世界3》裡亮相，馬上為大家分析牠們的真實戰力！

食肉牛龍

食肉牛龍生存於白堊紀晚期，主要棲息於南美洲，名稱有「食肉的牛」的意思。食肉牛龍有獨特的犄角，而且肌肉十分發達，猶其頸部，所以在打鬥時會使用頭部撞擊對手。食肉牛龍覓食的習性廣泛，有能力擊倒體型比自己巨大的草食性恐龍，亦擅於捕獵相對小型的獵物，戰力方面十分全面。另外食肉牛龍的化石顯示，其後肢修長而纖細，擅長奔跑，可能是行動最迅速的大型獸腳類恐龍之一。

在電影裡出現的食肉牛龍。《侏羅紀世界：統治霸權》電影劇照。（imdb）

風神翼龍

風神翼龍生存於白堊紀晚期，在全球各地都分佈牠的化石。風神翼龍是地球已知的最大型飛行動物之一，站在地面時與現代長頸鹿高度一樣，接近6米，而兩翼打開，亦接近10米。風神翼龍有極寛大的翅膀、尖利的巨喙，牙齒已退化至消失，但因為體型龐大，依然稱霸天空。而出土的化石曾發現，風神翼龍的翼骨上有斷裂的牙齒，分析指是其他恐龍企圖咬食時斷裂，顯示風神翼龍的骨頭十分堅硬，有能力防禦其他肉食性恐龍。

在電影裡出場的風神翼龍。《侏羅紀世界：統治霸權》預告截圖。（預告影片截圖）

鐮刀龍

鐮刀龍生存於白堊紀晚期，在蒙古等地區被發現。鐮刀龍的名稱有「鐮刀蜥蜴」的意思，因為牠們修長的手臂，而且牠們擁有已知動物中最大型的指爪。鐮刀龍雖然為草食性恐龍，但攻擊力毫不「輸蝕」，他們的指爪靈活而有力，能夠抵抗掠食的恐龍，如同時期的特暴龍，以及因為求偶或「爭地盤」，而與其他鐮刀龍打鬥。

預告片中，鐮刀龍在叢林中追捕着女主角，其指爪的長度及威力十分驚人。（imdb）

南巨龍

又名南方巨獸龍、超帝龍，生存於上白堊紀時期，標本於阿根廷被發現。牠是史上第三巨大的陸地肉食性恐龍，體型只比棘龍、暴龍小，然而咬合力卻絲毫不輸。《侏羅紀世界3》的預告中，與「老大哥」暴龍相遇，意味電影之中一場決鬥難以避免，雖然根據研究顯示，南巨龍與暴龍實際上不可能生活在同一個區域及時間，但電影似乎刻意為牠們安排了一場王者之爭，而結果則要由觀眾自行入場見證。

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南巨龍將會是《侏羅紀世界：統治霸權》裡，最巨型的肉食恐龍之一。（imdb）

厄兆龍

又名厄運龍，生存於白堊紀晚期，化石於美國猶他州被發現。厄兆龍是一種體型小，適合奔跑的暴龍類，牠的腳骨非常纖細，速度估計十分驚人，加上其肉食習性，戰力似乎與《侏羅紀公園》系列的速龍相近。