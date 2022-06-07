MTV影視大獎｜Sydney性感亮相震撼網民眼球　JLo弗爆完全唔似52歲

MTV影視大獎（MTV Movie & TV Awards）於昨日（6/6）在美國加州舉行，而今年就由《歌舞青春》女星Vanessa Hudgens擔任主持。一眾出席頒獎典禮的嘉賓都盛裝出席。現場最性感的就是獲頒「世代獎」的天后Jennifer Lopez，以及憑HBO劇《Euphoria》而爆紅的Sydney Sweeney，兩人都以極性感造型亮相，大騷超好身材。

JLo點睇都唔似52歲！（Getty Images）

Sydney Sweeney身材超好！（Getty images）

包辦最佳歌曲和MTV世代獎的JLo以超低胸上陣，在奪獎時更不忘跟未婚夫賓艾費力（Ben Affleck）放閃，公開表示叫對方等自己回家吃飯。Sydney Sweeney就以一身粉紅造型現身，露出纖腰騷Fit爆身材，更獲網民封為新一代性感女神。另外，「神奇女俠」姬嘉鐸 （Gal Gadot）亦罕有騷美腿，而超模Cara Delevigne就以Skin head成為焦點。

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全球票房大賣的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）奪得最佳電影演出獎，雖然湯賀蘭（Tom Holland）未能到場，但透過預先錄製的片段感謝觀眾支持。而女友Zendaya主演的HBO劇《Euphoria》亦奪得最佳劇集、最佳劇集演出等四個大獎，成為大贏家。