畢彼特控告安祖蓮娜祖莉擅賣酒莊股權　網民食花生等睇兩人打戰

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴誹謗官司歷時一個多月後，近日終於落幕，而尊尼亦洗脫污名。不過另一對怨侶畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）雖然在2019年離婚，但雙方的官司至今仍在糾纏中。昨日（7/6）傳出畢彼特向法院遞交新文件，控告前妻擅自將酒莊股份賣給俄羅斯富商，故意損害其商譽。

畢彼特向法院遞交新文件，控告前妻擅自將酒莊股份賣給俄羅斯富商，故意損害其商譽。（Getty Images）

其實畢彼特於2月已針對安祖蓮娜出售酒莊Chateau Miraval股份一事鬧上法庭，根據外媒報道，畢彼特日前透過律師追加遞交了法律文件，指控安祖蓮娜此舉動是為了傷害男方苦心經營多年的酒莊事業，並打算讓俄羅斯富商控制酒莊，破壞畢彼特心血。加上跟其他人合作，亦違反了當初兩人出售股權必須得到對方同意的協議。

安祖蓮娜在提出離婚後幾年間，多次暗示畢彼特酗酒及家暴兒子，最後FBI還畢彼特清白。（Getty Images）

消息傳出後，有大批網民表示要買定花生等事情發展如何，更好奇到底兩人會都否想尊尼特普和安芭赫德一樣鬧上法庭。另外，值得留意的是安祖蓮娜祖莉在提出離婚後幾年間，多次暗示畢彼特酗酒及家暴兒子，最後FBI還畢彼特清白。有網民提議畢彼特可以聘請協助尊尼打贏官司的美女律師Camille Vasquez，更笑言畢彼特和安祖蓮娜正重演《史密夫決戰史密妻》。