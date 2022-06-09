Ms. Marvel︱Marvel隊長鐵粉夢想做英雄　第一集30粒彩蛋有冇數齊

《Ms. Marvel》劇集海報。（imdb）

漫威電影宇宙（MCU）第四階段推出的最新劇集《Ms. Marvel》於Disney+頻道上首播，介紹了Marvel第一位穆斯林少女超級英雄卡瑪拉克汗（Kamal Khan）。劇中，卡瑪拉是Marvel隊長的超級忠粉，亦喜歡復仇者（Avengers）裡的各位成員，對他們的英雄事蹟十分着迷，自己亦夢想成為Marvel隊長一樣的超級英雄。因為角色是一位超級英雄的鐵粉，所以首集內容便出現了大量指涉其他Marvel角色的彩蛋，不知道作為Marvel擁躉的大家，會不會比卡瑪拉更熟悉Marvel宇宙？又有沒有數齊劇中彩蛋？

以下內容含有劇集劇透內容，未睇《Ms. Marvel》的觀眾慎入！

《Ms. Marvel》劇集劇照。（Disney+提供）

卡瑪拉畫中的「貓」

卡瑪拉房間中貼滿了她自己繪畫的粉絲同人創作（Fans Art），其中一幅畫了《Marvel隊長》（Captain Marvel）電影裡出現的「太空貓」Goose，實際上是太空生物「瘋奇獸」（Flerken）。

鷹眼身旁畫了「太空貓」瘋奇獸的圖畫。（《Ms. Marvel》劇集截圖）

野生捕捉Marvel隊長

在卡瑪拉的拼貼板上，有一張便條紙寫着「Marvel隊長亮相地點」，下面列出Marvel隊長曾經出沒的幾個地方，包括：白沙灘（Sandy Beach）、東京及「一條暗巷」等。

右下角的便條紙寫着Marvel隊長的出沒地方。（《Ms. Marvel》劇集截圖）

美國隊長缺角的盾牌

利用卡瑪拉繪畫的畫拼湊而成的剪輯片段，其中帶到《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）最後的復仇者集合場面，其中美國隊長的畫上，卡瑪拉所畫的盾牌缺了一角，真實地還原了當時的戰況。

學神眼鏡

卡瑪拉是一位16歲的少女，剛滿可以在美國考駕駛執照的年紀，而她在考試中，戴着一副淺藍色的太陽眼鏡，與Tony Stark在《復仇者聯盟3：無限之戰》初段，配戴的「智能眼鏡」EDITH顏色相同。而飾演卡瑪拉的演員Iman Vellani本身亦是小羅拔唐尼的粉絲。

創校之父

卡瑪拉在居住的小區裡上學，而她就讀的學校，門前有一面創校的紀念碑，上面刻有八個人名，這些人名都是漫畫的作者、編輯及畫師，《Ms. Marvel》的漫畫就是由他們一手創造的角色。

卡瑪拉學校門外的紀念碑。（《Ms. Marvel》劇集截圖）

卡瑪拉的迷妹時尚

卡瑪拉作為一位超級英雄迷妹，她不論上學抑或日常，身穿的T裇都印有她喜歡的超級英雄或復仇者的標誌，如：Marvel隊長、女武神（Valkyrie）、黃蜂女（Wasp）等。

復仇獎章

卡瑪拉不僅在衣着上表達了她對超級英雄的鍾愛，在她的背包上更別上了不同超級英雄的標誌襟章，包括了Marvel隊長、復仇者聯盟、美國隊長及變形俠醫。

卡瑪拉的背包上有復仇者聯盟及Marvel隊長的襟章。（《Ms. Marvel》劇集截圖）

Marvel隊長X奇異博士

在卡瑪拉與好朋友Bruno討論如何裝飾自己的Marvel隊長制服時，她提到希望與奇異博士合體，讓她可以穿上斗篷。在Marvel的漫畫中，Marvel隊長真的曾經向奇異博士學習魔法，亦在故事中有過「合體」的橋段。

在卡瑪拉想像中，Marvel隊長與奇異博士的合體版。（《Ms. Marvel》劇集截圖）

喪屍版Marvel隊長

卡瑪拉亦在討論中提議，可以打扮成「喪屍版」Marvel隊長。在漫畫系列《Marvel’s Zombies：Resurrections》裡，的確曾經出現過喪屍化的Marvel隊長，她的說法的確有根有據。

在卡瑪拉想像中，喪屍版的Marvel隊長。（《Ms. Marvel》劇集截圖）

Marvel隊長現真身？

在《Ms. Marvel》劇集中，所有超級英雄都以手繪圖片的形式亮相，唯獨Marvel隊長在卡瑪拉的房間中，以「真身」出現，海報裡Carol Danvers（Brie Larson飾演）身穿Marvel隊長的制服，擺着招牌的「叉腰」姿勢，成為了卡瑪拉的英雄模範。

在鏡子上，貼上了Marvel隊長真人樣貌的海報。（《Ms. Marvel》劇集截圖）

預演She-Hulk？

卡瑪拉作為超級英雄的鐵粉，非常渴望到第一屆復仇者聯盟展覽（Avenger’s Con），但父母給她的唯一條件，是卡瑪拉的父親要與她一同出席，並且要一同打扮成「大小」變形俠醫，而卡瑪拉立即說沒有「大小」變形俠醫，又欲言又止，似乎渴望有She-Hulk的出現。

卡瑪拉的媽媽（中）為她做了一套變形俠醫的服裝，與父親（右）一同出席復仇者聯盟展覽。（《Ms. Marvel》劇集截圖）

英雄式落地

在《黑寡婦》（Black Widow）被「二代黑寡婦」Yelena Belova在電影中被諷刺的「英雄式落地」（Superhero Landing），再次在《Ms. Marvel》裡被重用。在卡瑪拉秘密逃出家門的計劃裡，她原本希望瀟灑地跳出窗外，然後以英雄式落地完滿作結。可惜事與願違，卡瑪拉窗外的樹枝承受不住她的體重，折斷後，便直墮在地上，幸好地上堆着樹葉，才令她不致受傷。