湯告魯斯窩心行徑合作過必收生日蛋糕　送車禍傷者入院找埋醫療費

湯告魯斯（Tom Cruise）經典代表作《壯志凌雲》（Top Gun）上映36年後，推出續作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），重演美國海軍戰鬥機機師兼測試員米契爾上校（Captain Pete “Maverick” Mitchell）。電影在香港上映一樣轟動，除了票房大收5,000萬，IMAX落畫前更掀起搶飛熱，令院商決定6月16日載譽重映。套戲受歡迎，其實連主角湯告魯斯都一樣受歡迎，其暖男行徑更一直被人埋在心底，近日不斷被公開重溫。現在就嚴選其中4單同大家分享。



電影起初被笑食老本，殊不知情懷的魔力，以及影片的質素令湯告魯斯更上一層樓。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

最記住大家生日

1994年，湯告魯斯曾與姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）合演《吸血情迷》，隨後多年，再一次在一個場合遇上湯，神奇的事就發生，往後生日都會收到他派人送來的一個生日蛋糕。「這都是我所收過最好食的。」姬絲汀登絲說。

湯告魯斯曾與姬絲汀登絲合演《吸血情迷》。（《吸血情迷》劇照）

拍攝時，姬絲汀登絲只有11歲。（《吸血情迷》劇照）

原來送蛋糕一直都是湯的禮儀，2005年，在科幻電影《強戰世界》（War of the Worlds），當年11歲的狄高達芬寧（Dakota Fanning） 飾他的女兒Rachel Ferrier，自始，每年生日都會收到湯送出的蛋糕。狄高達芬寧︰「我在想，到我18歲時他應該會停吧，結果到我21歲仍然收到，相信一直都會收到。」她還透露另一最常收到的禮物是鞋。

《MI》上身拯救火警

湯告魯斯拍《職業特攻隊》拍得多，身手都一樣了得。1997年，他和當時的妻子妮歌潔曼（Nicole Kidman）與孩子同坐豪華遊艇出海享受假期，期間湯發現一艘帆船正在起火，他二話不說駕駛的小艇去營救船上的人，船上原來是英國報業大亨Jacques Lejeune（當年68歲）與他的妻子及７歲的女兒，還有兩位船上工作人員。

湯告魯斯的暖男行徑，傳遍整個荷里活。(視覺中國)

送女生到醫院再付清醫藥費

除了海上營救，馬路上湯告魯斯亦一直都在，他曾經在一個下雨夜晚，駕著車的湯見到一名女子被車撞倒瞓在路旁，湯見狀立即落車幫手，又叫救護車到場，那名女子叫Heloisa Vinhas，當年22歲，立志要當女演員。由於Vinhas身邊沒有人，湯便陪伴她入醫院，經診斷後證實左腳骨骨折及膝蓋韌帶撕裂，情況未算嚴重，只要住院兩天便可。但更窩心是當湯知道少女沒有買醫療保險，於是就幫手付了那7,000美元（約港幣$54,000元）的醫療費用。

電影差不多開拍，有臨時易角。（《攻‧元2077》劇照）

幫手解約助Jessica Chastain奪影后

2012年，謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）憑電影《追擊拉登行動》（Zero Dark Thirty）一嘗金球獎影后滋味，當日她獲獎時也特別要多謝湯告魯斯。原來當日她接拍了湯主演的《攻‧元2077》（Oblivion），本來有機會跟湯合作係好興奮，但當接到《追擊拉登行動》劇本時更為興奮，因為她嗅到這是一部極有發揮，會獲獎的電影。當時正苦惱如何抉擇時，其經理人聯絡湯告魯斯，對方得悉後立刻說︰「讓我們使妳從這份合約中解脫吧！」結果電影女主角由安哲雅麗絲布洛（Olga Kurylenko）接手，而謝茜嘉謝西婷就憑電影《追擊拉登行動》贏得金球獎劇情類電影最佳女主角，及提名奧斯卡。