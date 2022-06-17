《一樣的天空》張兆輝逼阿仔畀家用　「胡鴻鈞埋位就畀面色我睇」

由銀都機構、英皇電影、寰亞電影及天下一電影聯手出品，慶視香港回歸25周年的電影《一樣的天空》，以四個新一代導演執導的單元講述香港年輕人如何追夢。其中《乘風破浪》這單元講述由張兆輝及胡鴻鈞（ Hubert）扮演的父子如何化解彼此間的矛盾，合力開創未來。（上映日期︰6月23日）

兩父子原本感情要好，但個仔愈大就有自己想法，開始有爭拗。（《一樣的天空》劇照）

這對父子檔是導演潘梓然花盡唇舌才游說到答應演出，本來在內地工作的輝哥，剛好年初回港過年，加上他很喜歡這故事才能成事。至於兒子這角色，當初雖然找了不少人試鏡，但導演心中屬意胡鴻鈞飾演，最終亦能請得加盟。

直至爸爸老去，才開始發掘爸爸對自己所做一切，背後的意義。（《一樣的天空》劇照）

現實中的輝哥是個廿四孝慈父，與一對子女關係融洽，可是，他在電影中有別一貫和藹可親形象，化身對兒子非常嚴格的一言堂。戲中講到他扮演的父親擔心兒子立品不懂理財而一定要他每月給家用，令立品非常反感。其中一幕立品對父親發洩積累而久的怨氣，兩人大吵一場後，立品奪門而出。Hubert 表示：「雖然明白是劇情需要才大聲喝罵輝哥，但輝哥是前輩，拍攝這一幕前有一定壓力。幸好輝哥在拍攝前主動與我對戲，又叫我不用就住就住，全力投入角色情緒去演。」

至於被個仔大罵的輝哥，則笑言無仇不成父子：「戲中的我雖然是個嚴父，但是心底裡非常愛錫兒子，只是要面才沒有表現出來。Hubert 演得很好，一埋位就沒有給我好面色。」導演也大讚首次參演電影的 Hubert 演出有明顯進步，與好戲之人輝哥成功演活父子兩代之間的矛盾。