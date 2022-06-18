「閃電俠」再被控騷擾誘拐12歲兒童　當事人下落不明電影上畫成疑

美國男星艾薩米勒（Ezra Miller），因為參演「閃電俠」（The Flash）一角成名，更預計2023年6月上映個人電影。不過艾薩的是非不斷，繼今年3、4月，因在酒吧鬧事，及用摺椅弄傷鄰居後，日前又被爆他涉6年前一單騷擾及誘拐12歲兒童案，對方更向法庭申請保護令，但執行人員至今仍未聯絡到當事人，下落不明。

Ezra Miller除了做「閃電俠」，也在《怪獸》系列中飾演的魁登斯，本應是最有潛力男星。（imdb）

根據外媒報導，艾薩米勒上周被爆在6年前，曾以暴力威脅、還透過精神及毒品控制當時只有12歲的兒童。受害者最近向法官申請保護令，而當法院向艾薩米勒發出傳票時，無法聯絡上。事隔一星期，另一位12歲孩童的母親，也入紙申請保護令，指控艾薩米勒騷擾自己非二元性別的孩子。

艾薩米勒（Ezra Miller）在《正義聯盟》開始，飾演「閃電俠」，並準備做獨立電影。（電影劇照）

Ezra Miller的衣著及行徑十分驚人大膽，過往亦不止一次在公眾場所搗亂生事。（Getty Image）

第二名提案的母親表示今年2月，艾薩米勒突然出現在他們樓下鄰居的家，當時身穿避彈衣。原本一群人正在聊天相安無事，但當自己提到「我的族人」時，艾薩米勒突然發爛指責她說︰「你有種就講多次，，妳咁樣會好危險！」隨即更亮出身上的武器。

艾薩米勒（Ezra Miller）在DC英雄電影《正義聯盟》（Justice League）中，飾演「閃電俠」而上位。（《正義聯盟》劇照）

艾薩米勒隨後目標又轉向站在一旁的小朋友，告訴他非二元性別（不單是男性或女性的性別認同），很了不起，又突然指該小朋友的母親為女巫和吸血鬼，並當場大叫︰「你想喝我的血嗎？你想嗎？」其母稱，事後艾薩米勒更不停纏擾孩子，要求對方追蹤自己的IG，造成騷擾，令12歲的兒子對他相當害怕。雖然本月初，艾薩米勒有登門道歉，但該母表明看到6年前的受害人也發聲，於是自己也決定站出來。

其實艾薩米勒曾獲影迷支持，在《正義聯盟》導演版的演出，終獲大家讚賞。（劇照）

不過對於剛上任做華納兄弟影業CEO的來David Zaslav，「閃電俠」將會是他上任後首個要拆解的難題，電影原定2023年6月23日上，面對被外媒形容為「不穩定演員」的艾薩米勒來說，一切都要再安排。