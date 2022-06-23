《焚身》電影首映禮　朱晨麗首次擔正與Dada箍頸肉搏一take過

香港電影《焚身》昨日（22日）舉行首映禮，監製黃百鳴、導演劉偉恒，攜同鄭嘉穎、陳靜（Dada）、朱晨麗、蘇志威、羅蘭、陳嘉倩、張敬仁等一眾主演出席。電影將於6月30日香港上映，故事講述飾演主角的鄭嘉穎本有一個幸福的家庭，但因為一次醉酒斷片，與陳靜飾演的情痴發生一夜情，令家庭關係陷入破裂的危機。

《焚身》的導演劉偉恒（左一）與一眾主演出席電影的首映禮。（梁碧玲 攝）

主演的Dada與朱晨麗在首映禮上接受訪問時，表示已經太長時間沒有進入戲院，感到既興奮又緊張，因為電影煞科到現在已超過兩年，十分期待能夠在大銀幕上看見成果。首次與鄭嘉穎合作的朱晨麗盛讚對方專業：「嘉穎不但熟讀劇本，更會在拍攝時預早到片場視察環境，入戲之餘再研究如何演譯得更好。」

Dada與朱晨麗異口同聲齊讚鄭嘉穎非常專業。（梁碧玲 攝）

Dada亦表示：「嘉穎在現場教導了我很多，在現場觀察他的時候，發覺他對拍攝相關的所有事都十分了解，他非常認真地對待自己演員的專業，對觀眾十分盡責。」

Dada盛裝出席電影《焚身》的首映禮。（梁碧玲 攝）

第一次主演電影的朱晨麗表示自己十分投入：「雖然我們的組合十分新鮮，然而每一位演員的演譯都十分立體，令我更容易、更迅速地投入角色。而我自己未曾試過結婚、有過一個家庭，電影則令我得到現實生活未有的經歷。」

Dada與朱晨麗在首映禮上接受訪問。（梁碧玲 攝）

而電影的高潮中，兩位女主角之間上演了一場激烈的動作戲，Dada回憶拍攝時指：「我們（的角色）各自都有捍衞自己，當時我處於精神病病入膏肓的情況，希望摧毀身邊所有東西。有一場戲，我需要緊箍着朱晨麗的頸項，令我十分擔心，因為我動作戲的經驗不多，但她有動作的底子，就與她交流一下經驗。」朱晨麗亦指拍攝十分順利：「我們拍攝前會試位，知道尺度在哪裡，於是就一Take完成。」