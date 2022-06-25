《荒野謎屍》改編暢銷懸疑小說　Taylor Swift都係粉絲仲唱主題曲

改編自全球大賣1,200萬本暢銷小說的懸疑劇情片《荒野謎屍》（Where the Crawdads Sing），將於9月15日上映。電影更由深愛這部小說的金像影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）擔任監製，而同樣喜歡這部小說的樂壇天后Taylor Swift都出一分力，為電影創作及獻唱主題曲 《Carolina》。



Taylor Swift為電影創作及獻唱主題曲 《Carolina》。（網上圖片）

電影由黛斯艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones ）、哈里斯迪堅臣（ Harris Dickinson ） 及泰勒尊史密夫（Taylor John Smith）主演， 作為小說的fans，Taylor Swift亦為電影創作及唱主題曲 《Carolina》。「這是個非凡的故事，一個女孩被孤立，作為旁觀者她看透一切。她的孤寂和獨立；她的渴望和平和；她的好奇和恐懼，同時在她身上交纏，還有她執著的溫柔…… 以及世界對它的背叛。我半夜一個人創作了這首歌，然後和 Aaron Dessner 一同精心製作了這個切合故事、令人感到真實的聲音，我希望大家能聽到《Carolina》這首歌。」

而監製麗絲韋花絲潘都感興奮︰「Taylor Swift 根據故事及人物特意為電影創作了一首如此優美，令人難忘的主題曲，是我們莫大的榮幸。」《荒野謎屍》故事講一名獨居在沼澤的神秘女孩，一段曖昧的三人關係，一個出現在沼澤的屍體，一樁撲朔迷離的兇殺案，當真相逐漸浮面，更多的秘密將被一一揭曉。