《七人樂隊》杜琪峯細談開拍初心　「我們對香港電影關注減低了」

由寰亞電影製作的《七人樂隊》，由七位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東，及徐克聯手，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事，合奏出這部滿溢香港情懷的電影。電影由杜琪峯牽頭，而願意行出這一步，源於對香港電影的一份初心。



《七人樂隊》特別用上久違了的菲林拍攝。（官方圖片）

《七人樂隊》成為林嶺東的遺作。（官方圖片）

袁和平亦希望透過今次作品，表達出團結就是力量。（官方圖片）

《七人樂隊》的7位導演，都是在菲林電影全盛時茁壯崛起，在不同範疇各自磨煉，成就自己獨一無二的電影風格，並在70年代中至80年代，開闢了香港電影進入黃金時代的康莊大道。七位風格各異電影導演，在香港電影最重要的轉捩時期，各自獻出不同的心血，成就香港電影史無前例的輝煌。

譚家明高與可以跟幾位老友再聚，「這事情是有意義。」（官方圖片）

杜琪峯︰「現時香港導演，有更大的空間到內地拍攝電影和發展他們的事業，多年下來，好像對香港電影的關注減低了。還記得在菲林拍攝的年代，也就是香港電影最美好的年代，導演們透過菲林尋覓理想，盡情發揮他們的創意和才華，此情此景令人懷念。面對菲林年代的終結或式微，我邀請了幾位同為過來人的導演再次用菲林來勾畫那美好的年華。」另一方面，杜Sir亦自覺大家向來是替不同公司拍攝電影，各有自己的事業，但同時亦是朋友。所以好難得可以走在一起，在毫無利益計算下，集體完成一個作品，是一次電影圈團結精神的體現。「我希望新一代電影人也能承傳這份可貴的精神。」

徐克負責執導壓軸篇章，一個痴人說夢話的有趣故事。（官方圖片）

電影《七人樂隊》不單是向菲林電影拍攝精神的承傳，七個導演也希望藉著這一次空前的合作，能為香港電影的未來，留下一絲啓迪的意義。在最新的製作特輯中，杜琪峯回望過去十數年，自覺同輩的導演或多或少，是忽略了香港這個市場。「我們這群導演近年來，對香港電影的關注是低了，所以當我提出（開拍《七人樂隊》）時，大家都好贊成積極參與。」徐克也贊成大家總有一日走在一起做一點事。「對人生是一個好值得的經驗。」

許鞍華稱拍短片有個好處，「不會歇斯底里，這種效果是最好。」（官方圖片）

片幅所限，每位導演都只能拍15至20分鐘的故事，但這安排反令許鞍華覺得暢快。許鞍華︰「拍短片有個好處，不會歇斯底里，這種效果是最好。」譚家明亦不介意片幅的長短︰「就似表現香港導演的團結精神，這事情是有意義。」其中洪金寶拍出兒時「七小福」的經歷，就是想這種藝術可以傳承下去。而袁和平亦希望透過今次作品，表達出團結就是力量，「希望新一代導演都會這樣。」