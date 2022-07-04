21歲巴西青春女星被踢爆秘密懷孕棄養　自揭因姦成孕才出此下策

主演Netflix電影《隱形女孩的告白》（Confessions of an Invisible Girl）的21歲巴西青春女星Klara Castanho，上月被媒體踢爆秘密懷孕，產子後更棄之不顧，某女名嘴以不開名的方式，質疑這名「21歲女星」私生活混亂並不負責任，成為眾矢之的。

Klara Castanho六歲便出道拍戲，是巴西炙手可熱的年輕演員。（IG圖片）

日前Klara Castanho在Instagram以公開信形式發文回憑事件，自爆因姦成孕才會秘密產子，而且一直沒有任何懷孕跡象，包括月經停止、嘔吐及體重增加等，到發現時已太遲沒法進行人工流產，只好誕下嬰兒。Klara Castanho表示沒有公開被強姦及懷孕的想法，直至被揭發只好親口認承，她指出被性侵的經歷「帶來死亡的感覺，因為身體內某部份已死去」。

Klara Castanho在IG上載公開信，獲800萬網民畀Like支持。（網上截圖）

跟醫生說出被強姦一事亦帶來二次傷害，Klara Castanho憶述醫生強迫她聽BB的心跳，又說BB有一半基因來自她，應該要對下一代好，到產子當日，產房護士還說出要脅性的言論：「想想這事被專欄作家發現的話…」，當她回到病房時，已有人將這件事報料給媒體，最終成為新聞頭條。

Klara Castanho遇上罕見的無徵狀懷孕，到20周才發現身懷六甲。（IG圖片）

Klara Castanho提到被侵犯後沒有報警，是因為感到太羞恥及內疚，以為扮作從沒發生過這件事，便可以忘記這個惡夢，她透露有服食事後避孕丸及驗孕，醫生指她是沒有徵狀的特殊懷孕例子，所以到20周才發現大肚。由於已無法進行人工流產，Klara Castanho要求把孩子誕下後送給別人收養，並循合法途徑去處理每一項手續，可是醫生與護士明知她因姦成孕，不但絲毫沒有同情她，還惡言相向兼爆料，令她成為眾矢之的。

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Klara Castanho表示，被姦一事令她對人失去信任，無法入睡，整個人濛上陰影，而被揭發後還要面對輿論壓力，但她希望藉著自己的經歷，令社會關注女性合法墮胎的權益：「我希望，至少，發生在我身上的一切，能夠幫助婦女和女孩不會因為遭受暴力而感到內疚或羞愧，放棄孩子給別人領養不是犯罪行為，而是一種崇高的關懷行為。我會努力重建自己，希望你們能理解及幫助我當下保持隱私的需要。」