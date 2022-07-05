占士金馬倫想放棄執導「親生仔」　《阿凡達》四五集︰大把嘢想拍

《阿凡達》（Avatar）導演占士金馬倫（James Cameron），一向以製作極賣座及流行的電影作品見稱，出自其手筆的作品《未來戰士》（The Terminator）系列、《鐵達尼號》（Titanic）等不僅叫好叫座，更對流行文化有着深遠的影響。

《阿凡達2：水之道》定於2022年12月16日於美國上映。（imdb）

近年占士金馬倫的產量雖然減少，然而《阿凡達》宣布大舉開拍四部續集，意味占士金馬倫的強勢回歸，但他竟然在第二、三集處於後期製作階段，並定於今年12月上映續集時，聲稱有機會放棄執導往後的作品，並霸氣表示：「我仲有大把戲有興趣想拍！」

占士金馬倫揚言想放棄執導《阿凡達》第四五集的工作。《阿凡達2》電影海報。（imdb）

占士金馬倫接受外媒訪問時表示：「《阿凡達》的電影本身是一種全方位的消耗。」作為一部史詩式特技鉅片，加上系列四部續集的時間表定於每兩年推出一部，《阿凡達》的確具會佔據導演所有心思與時間。他亦表示：「我認為到達某個時間點時，未知在《阿凡達3》或《阿凡達4》之後，我想將導演的責任交在有能力勝任的人手上，令我可以拍其他電影，一些我有興趣的計劃。」

《阿凡達》電影續集推出的時間表。（阿凡達官方網頁截圖）

占士金馬倫視《阿凡達》系列如己出，他雖然聲言會放棄執導的工作，但亦希望故事能夠完成：「所有我對家庭、可持續發展、氣候與自然環境的想法，對我的現實生活與電影世界同樣重要，而《阿凡達》正正就是一幅完美的畫布。」