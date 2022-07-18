金像遺殊︱梁仲恆飲恨新演員獎　跟蘇樺偉合作︰不怕承認自己缺陷

《第四十屆香港電影金像奬》有多位新演員入圍最佳新演員的獎項，並且每位均同時榮獲雙提名，入圍最佳男女主角或配角的獎項，表現受到觀眾及業內人士的認同。而在《媽媽的神奇小子》飾演蘇樺偉一角，同時榮獲最佳男主角及最佳新演員提名的梁仲恆，雖然分別輸給《殺出個黃昏》謝賢及《梅艷芳》王丹妮，但實力備受肯定。

梁仲恆從來沒有想像過能夠與金像獎這般接近。（陳順禎 攝）

媽媽的神奇小子︱梁仲恆獲雙料提名 二選一：當然是得到影帝

雖然梁仲恆首次參演電影並飾演主角，然而他璀璨的成功背後絕非僥倖，在跨界進入大銀幕前，梁仲恆曾經於香港演藝學院接受戲劇教育，畢業後一直為全職舞台劇演員，鑽研及琢磨自己的演技。梁仲恆曾經於接受《香港01》專訪時透露，自己中學時曾經夢想成為影帝、奪得金像獎，想不到今天憑首部參演的電影已能夠達成少年時的夢想，實在非常難得。

梁仲恆於《媽媽的神奇小子》裡飾演殘奧金牌得主、著名香港運動員蘇樺偉。《媽媽的神奇小子》電影劇照。

因為拍攝《媽媽的神奇小子》，梁仲恆亦與蘇樺偉成為好朋友，由於他們居住的地方非常接近，他們在準備角色以外亦有不少相處的時間。透過了解蘇樺偉，梁仲恆在過程中不僅逐漸掌握演譯角色的方法，更從蘇樺偉的運動員生涯中得到不少感悟，他曾在訪問中提到：「蘇樺偉教曉我，不要害怕承認自己的缺陷，然後你就可以克服這些缺陷。」

梁仲恆從蘇樺偉身上不僅得到演譯電影角色的方法，更對人生有更深切的體會。（葉志明 攝）

成為「神奇小子」前

梁仲恆於2016年從香港演藝學院戲劇學院以一級榮譽成績畢業，主修表演。求學期間，梁仲恆曾參演《元宵》、《慾望號街車》及《羅生門》等劇作，憑演出獲得傑出演員獎，並獲得多項獎學金嘉許其出色表現。

梁仲恆於香港演藝學院以一級榮譽成績畢業。（IG圖片）

畢業後，梁仲恆活躍於舞台劇的演出，曾參演香港話劇團《頂頭鎚》2017LIVE+，亦活躍於較小型的劇場製作，參與香港話劇團「新戲匠」系列《青春的角落》、Performer Studio《鄭和的後代》、7A班戲劇組《SEVEN：慾望迷室》及天邊外劇場「新導演運動」第一擊《浮士德》等演出。

隨後，梁仲恆於2018年加入中英劇團，成為全職演員，參與劇團內《福爾摩斯四圍騰之華生暴走大狗查》飾演福爾摩斯、重演《羅生門》飾演金澤武弘以及《解憂雜貨店》等劇目。

梁仲恆曾於專訪中提及，未來希望突破《媽媽的神奇小子》裡蘇樺偉一角的演出，讓觀眾更認識自己，以及看見他所能夠展現的面貌。相信觀眾在欣賞過梁仲恆首部電影作品的金像級演技後，將會更留意他往後在電影與舞台劇雙棲的發展。