《智齒》劉雅瑟極劣環境下煉成金像影后　用廣東話致辭︰多謝王桃

《第四十屆香港電影金像獎》今晚（17/7）舉行，最佳女主角最終由《智齒》劉雅瑟奪得。劉雅瑟原名劉欣。1989年出生於湖南省衡陽市一個工人家庭， 2004年參加湖南經視《明星學院》選拔賽獲得總決賽季軍，順利出道。曾意向歌手進發推出單曲，亦參加過《快樂女聲》，但很快便選定了演員之路。

來到香港，拍過的《麥路人》與《智齒》都是極慘情角色，她希望往後可以拍些輕鬆題材。（梁碧玲 攝）

2012年，正式改名劉雅瑟，演出趙薇首部導演電影《致我們終將逝去的青春》，當中的朱小北大獲好評。2016年來港發展，拍下惠英紅影后之作《幸福是我》，2020年憑《麥路人》入圍金像獎最佳女配角，今年憑《智齒》王桃一角，奪得金像獎最佳女主角。

劉雅瑟演出趙薇首部導演電影《致我們終將逝去的青春》，當中的朱小北一角大獲好評。（劇照）

享受痛的演出

《智齒》王桃一角非常沉重，因犯下大錯，藥後駕駛撞到家棟戲中太太，變成植物人，為求贖罪，甘受一切的痛苦，就算替家棟做最難堪的任務，也默默忍受。畫面上的虐打、瞓垃圾堆、被餿水淋，觀眾看到都感到不忍，但她卻有另一番「享受」。劉雅瑟︰「演的時候很爽，我是跟著王桃的情緒去感受，如果她覺得痛苦她會放棄，但是她沒有，因為她有更重要的東西讓她抵擋痛苦，我覺得心裡的痛苦才是最痛。」

劉雅瑟兒時已看金像獎，更定下30歲前摘下影后的目標。「結果到我30歲時就知道失望了，但怎想到我33歲便獲提名，所以做人就是要有希望。」（梁碧玲 攝）

劉雅瑟在《麥路人》飾演單親媽媽，背起亡夫的債務。（《麥路人》劇照）

劉雅瑟︰「很多的污垢都不用化妝，因為是真的，當你投入角色時不覺得有問題，但一抽離便發覺真的很髒。」（《智齒》劇照）

戲中有很多垃圾餿水，相當逼真，因為部分的確是真的。，當你投入角色時不覺得有問題，但一抽離便發覺真的很髒，地上甚麼垃圾都有，身上有污水有泡麵，有時候還要下雨，環境極為惡劣，回家洗澡的水都變黑。」

好些垃圾山場面，部分都是由真垃圾堆出來。（《智齒》劇照）

堅持親講廣東話對白

抵受完身上的骯髒，為堅持謝絕配音，劉雅瑟全程廣東話對白都親身上陣。「我聽不懂對手的對白，要做到對答自然便要靠記，要觀察對方的狀態或情緒，已經完結便到我說。」在拍攝期間，她特別感謝影帝林家棟的照顧。「很多人合作時會怕你搶戲，會儘量令自己突出一點，但家棟不是這樣，他就是完全配合我，讓對手的戲變好看，他認為只有整場都好看，才是真正好看。」

難忘霆鋒在台上跟爸爸道歉

自小便一心向電影發展，自然亦留意到香港影壇，香港電影金像獎，覺得能夠拿金像獎是令人羨慕，更為自己訂下看似遙不可及的目標︰30歲前拿到金像獎最佳女主角。「結果到我30歲時就知道失望了，但怎想到我33歲便獲提名，所以做人就是要有希望。」談到金像獎的印象，她特別記得謝霆鋒拿影帝時向爸爸致歉的一番話，「做孩子，為了做給父母看，的確是會這樣，很傻。」

謝霆鋒在台上模仿謝賢從小到大對他說自己的「威水史」時的神情。（頒獎禮影片截圖）