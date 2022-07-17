金像獎即時更新｜《智齒》劉雅瑟封影后 《媽媽》馮皓揚奪男配角
撰文：陳穎思
出版：更新：
22:10／劉雅瑟憑《智齒》奪最佳女主角
22:00／《智齒》歐健兒、岑君茜奪最佳編劇
21:53／《怒火》甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志奪最佳動作設計
21:36／馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》奪最佳男配角
21:32／《梅艷芳》杜篤之、吳書瑤奪《梅艷芳》
21:29／《梅艷芳》余國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩奪最佳視覺效果
21:27／《怒火》彭正熙奪最佳剪接
21:06／《梅艷芳》吳里璐、葉嘉茵奪最佳服裝造型設計
21:02／《智齒》麥國強、王慧茵奪最佳美術指導
20:58／《第一爐香》坂本龍一奪最佳原創電影音樂
20:51／《一秒拳王》的《時間的初衷》奪最佳原創電影歌曲
20:32／廖子妤憑《梅艷芳》奪最佳女配角
20:28／八次入圍的鄭兆強憑《智齒》首奪最佳攝影
20:25／陳健朗憑《手捲煙》奪新晉導演
20:19／王丹妮憑《梅艷芳》奪最佳新演員
19:55／黃子華擔任「終身成就獎」頒獎嘉賓，本屆得獎者是許冠文
+10
19:52／MIRROR出場獻唱主題曲《金人》
上一屆受新冠肺炎疫情影響而沒有舉辦頒獎禮，而本屆典禮開場時，重溫上一屆的得獎名單，以及讓部份得獎者上台領獎及發表得獎感受。
《第40屆香港電影金像獎》現正舉行，《香港01》為大家即時更新賽果及現場情況。